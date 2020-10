De tot levenslang veroordeelde Deense moordenaar Peter Madsen is dinsdagochtend ontsnapt uit de Herstedvester-gevangenis in Albertslund, melden Deense media. Agenten hebben hem aangetroffen en omsingeld, zo blijkt uit beelden van het medium EkstraBladet.

Het medium omschrijft dat Madsen "een riemachtig voorwerp" draagt, waarmee hij in de gevangenis gedreigd zou hebben. Gewapende agenten zouden Madsen onder schot houden. Wegen in de directe omgeving zouden geblokkeerd zijn.

Madsen zou zich op zo'n 500 meter van de gevangenis bevinden, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzit voor de moord op de Zweedse journalist Kim Wall. Madsen heeft haar in 2017 gedood in zijn duikboot, zo bekende hij al eerder.

EkstraBladet schrijft op basis van bronnen dat Madsen meermaals in een isolatiecel is geplaatst wegens mogelijke ontsnappingsplannen. Zijn advocaat vertelt in gesprek met het medium dat zij nog niets over de ontsnappingspoging had gehoord.

Madsen werd in april 2018 door de rechtbank in Kopenhagen schuldig bevonden aan verkrachting en moord. Aanvankelijk claimde de uitvinder dat Wall door een ongeluk aan boord om het leven kwam, maar dat hij wél haar stoffelijk overschot had ontleed.