Samuel Paty, de 47-jarige Franse docent die vorige week is gedood bij een aanslag, zal postuum de hoogste Franse onderscheiding - de Legion d'Honneur - krijgen. Volgens onderwijsminister Jean-Michel Blanquer is hij "de erkenning meer dan waard".

Ook vindt woensdag een nationale herdenkingsceremonie plaats in de universiteit van Parijs.

Paty was een geschiedenis- en aardrijkskundedocent die lesgaf op een school in een voorstad van Parijs. Hij liet eerder deze maand een cartoon van de profeet Mohammed zien tijdens een les over vrijheid van meningsuiting.

Volgens de Franse binnenlandminister Gérald Darmanin ontstond er een haatcampagne tegen Paty, waarin volgens hem ook een doodsvloek was uitgesproken. Deze zou zijn gesteund door een islamitische groepering genaamd Collectif contre l'islamophobie en France (collectief tegen islamofobie in Frankrijk), die de minister nu wil laten verbieden.

Een achttienjarige man van Tsjetsjeense afkomst heeft Paty gedood toen hij van school naar huis wandelde. Uitgerukte politieagenten hebben de aanslagpleger doodgeschoten. Elf andere verdachten, onder wie familieleden van de dader, zijn opgepakt.

Paty laat een vrouw en een vijfjarige zoon achter.