Het aantal arrestaties in de zaak-Samuel Paty is opgelopen tot vijftien, melden Franse media maandag. Vier van de vijftien personen zijn leerlingen op de school van de geschiedenisleraar, schrijven persbureau AFP en LeParisien op basis van een juridische bron.

Eerder schreef AFP al dat enkele familieleden van de achttienjarige Tsjetsjeense dader waren opgepakt en een ouder van ten minste een van de leerlingen. De aanslagpleger werd door agenten doodgeschoten toen hij hen bedreigde met een mes.

Daarvoor had de achttienjarige man scholieren op straat gevraagd om de docent aan te wijzen, waarna hij Paty neerstak en onthoofde.

Tegen Paty was een zogeheten fatwa uitgesproken door de islamitische groepering Collectif contre l'islamophobie en France (Collectief tegen islamofobie in Frankrijk), meldde de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin. Een fatwa is een decreet van geestelijken waarin wordt gezegd hoe moslims zich moeten gedragen. Dat kan in de vorm van een verbod, maar ook als een oproep om iemand te doden.

62 Franse agenten schieten op man die leraar onthoofdde

Paty toonde karikaturen van Mohammed aan dertienjarige leerlingen

De fatwa was uitgesproken nadat Paty tijdens een les aan een groep dertienjarigen karikaturen van de profeet Mohammed had getoond. Het is niet duidelijk of kinderen uit die klas zijn opgepakt.

De vader van een scholiere zou hebben aangedrongen op de aanslag en daarbij hebben aangedrongen op hulp van Collectif contre l'islamophobie en France. Minister Darmanin wil de groepering verbieden, en naar verluidt tientallen andere islamitische organisaties onder de loep nemen.

Het gaat om islamistische organisaties die volgens Darmanin "separatistisch" zouden zijn, schrijft Le Figaro. Islamisme verwijst naar een extremistische politieke versie van de islam.

Heel Frankrijk herdenkt Paty met minuut stilte

Het onderzoek naar mogelijke betrokkenen gaat onverminderd door. Maandag werden tachtig politieoperaties opgestart en werden de woningen van tientallen personen doorzocht.

Daarnaast herdacht Frankrijk de vermoorde geschiedenisdocent. Om 12.00 uur werd in het hele land een minuut stilte gehouden. Ook het Europees Parlement bleef een minuut stil om Paty te herdenken.

Dit weekend liepen duizenden Fransen al een mars voor de leraar. Er werd gezwaaid met de Franse vlag en met borden met teksten als "Je suis Samuel" ("Ik ben Samuel") en "Je suis prof" ("Ik ben leraar"). De teksten zijn verwijzingen naar de slogan "Je suis Charlie" die werd bedacht na de aanslag op werknemers van het satirische weekblad Charlie Hebdo.