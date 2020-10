Verdachten van een misdrijf die in Noord-Korea worden opgepakt, worden in detentie stelselmatig gemarteld en vernederd, blijkt uit een maandag verschenen rapport van Human Rights Watch (HRW). "Je bent minder waard dan een beest", aldus een van de ondervraagden.

Het rapport is gebaseerd op gesprekken met 22 Noord-Koreanen die na 2011 het land zijn ontvlucht. In dat jaar kwam Kim Jong-un aan de macht. Ook enkele gevluchte voormalige ambtenaren zijn ondervraagd. Ze gaven inzicht in hoe het justitiële systeem in Noord-Korea werkt.

Uit het rapport blijkt dat verdachten stelselmatig in te kleine en onhygiënische cellen verblijven, amper voedsel krijgen en worden gedwongen valse verklaringen af te leggen. Vrouwelijke verdachten worden niet zelden seksueel misbruikt. "Mensen hebben zeer goede redenen om arrestatie en detentie te vrezen in Noord-Korea", zegt adjunct-directeur Phil Robertson van HRW in Azië tegen The Guardian.

Een verdachte kan volgens Robertson slechts onder deze vernederingen uit komen als hij of zij geld heeft om politieagenten, gevangenisbewaarders en openbaar aanklagers om te kopen of goede connecties heeft.

Verdachten die net zijn opgepakt, worden volgens getuigen steevast geschopt of geslagen met stokken. "Volgens de regels mag er niet geslagen worden, maar we hebben tijdens het vooronderzoek een bekentenis nodig en die krijg je alleen met stokslagen", aldus een voormalige politieagent in het rapport.

Het is voor het eerst dat een rapport over het justitiële apparaat in Noord-Korea is verschenen. Het land is zeer gesloten, waardoor het lastig is om inzicht te krijgen in hoe het er binnen de landsgrenzen aan toegaat.