De geschiedenis- en aardrijkskundeleraar Samuel Paty (47) was vriendelijk in de klas en streng als het nodig was. De drijfveer van de altijd kalme man: leerlingen iets bijbrengen over vrijheid. Een van zijn lessen leidde uiteindelijk tot de dood van de geliefde docent en vader, vrijdag op een stoep in een voorstad van Parijs.

Onopvallend, rustig: zo zouden de buren van Paty de man beschrijven. De vader van een vijfjarige zoon zei wel altijd vriendelijk gedag, zo memoreert zijn buurman tegenover Le Parisien. "Ik denk dat hij een beetje verlegen was, en hij zag er jonger uit dan zijn leeftijd."

Voor de klas kwam Paty tot zijn recht. 'Monsieur Paty' stond bekend om zijn levendige lessen, waarin hij leerlingen bijvoorbeeld liet debatteren. "Hij hield echt van zijn werk, hij wilde ons dingen leren", zo zegt een oud-leerling tegen de Huffington Post. Andere leerlingen omschrijven Paty als vriendelijk, maar "streng als het nodig was".

Elke dag had de man een overhemd aan, zijn bruine haar droeg hij kort. Ontspanning na het werken vond hij op de tennisbaan, waar hij volgens buren meerdere keren per week te vinden was.

Paty gaf les over vrijheid van meningsuiting

Sinds enkele jaren was hij werkzaam op de school Bois d'Aulne, waar hij onder meer cursussen verzorgde over vrijheid van meningsuiting. Het was tijdens een van deze lessen dat hij een karikatuur van de profeet Mohammed had getoond.

Maar niet voordat hij islamitische leerlingen inseinde, zo zegt een vader van een van hen tegen persbureau Reuters. "Omdat het tonen ervan mogelijk beledigend zou zijn voor ze, mochten ze het klaslokaal verlaten als ze dat wilden", zo zegt de vader. "Hij wilde mijn zoon en anderen niet choqueren, uit respect vertelde hij ze vooraf wat ging komen."

Ook andere voor de school samengedromde leerlingen en ouders vertellen dat Paty juist een gesprek wilde laten ontstaan. "Hij gaf om al zijn leerlingen", zo zegt een andere vader tegen Le Figaro.

62 Franse agenten schieten op man die leraar onthoofdde

Politie heeft aanslagpleger doodgeschoten

Desondanks was er een groep die het niet kon waarderen dat de prent was getoond. Er zou aangifte zijn gedaan bij de politie en online werden verwensingen geuit. Ook, zo zei de Franse binnenlandminister Gérald Darmanin maandag, bleek een doodsvloek over de man te zijn uitgesproken door een vader van een scholiere, gesteund door een islamitische groepering genaamd Collectif contre l'islamophobie en France (collectief tegen islamofobie in Frankrijk).

Het leidde ertoe dat de nietsvermoedende docent vrijdag op weg naar zijn huis werd aangevallen door een achttienjarige man van Tsjetsjeense afkomst, die hem onthoofdde en foto's van zijn daad online zette. Op videobeelden is te zien hoe uitgerukte politieagenten de man na meerdere waarschuwingen doodschieten. Inmiddels zitten elf verdachten vast, onder anderen familieleden van de aanslagpleger.

Terwijl de politieoperaties nog altijd gaande zijn, verkeert iedereen uit de kring van Paty nog steeds in shock. "Ik zal je naam noemen als voorbeeld voor iedereen die dit werk wil gaan doen", zo zegt een oud-studiegenoot.

De 47-jarige Paty laat een vrouw en een zoontje achter. Op 21 oktober wordt een herdenking voor de man georganiseerd.