De islamitische groepering Collectif contre l'islamophobie en France (Collectief tegen islamofobie in Frankrijk) was met een lastercampagne begonnen en had een fatwa uitgesproken over de Franse leraar die afgelopen vrijdag is gedood bij een aanslag, meldt de Franse Gérald Darmanin (Binnenlandse Zaken) maandag. Hij onderzoekt of de groep die de fatwa uitsprak verboden kan worden.

Darmanin zegt aanwijzingen te hebben dat de islamistische groepering "vijand van de staat is".

Een fatwa is een decreet van islamitische geestelijken waarin wordt gezegd hoe moslims zich moeten gedragen. Het kan gaan om een verbod, maar ook om een oproep om iemand te doden.

De vader van een scholiere zou hebben aangedrongen op de aanslag. Volgens de minister noemde hij hierbij de naam van de groepering en heeft het collectief daarna zelf deelgenomen aan de lastercampagne. Darmanin wil niet alleen deze groepering, maar ook andere islamistische organisaties laten ontbinden.

Het gaat om islamistische organisaties die volgens Darmanin "separatistisch" zouden zijn, schrijft Le Figaro. Islamisme verwijst naar een extremistische politieke versie van de islam.

Ondertussen worden zo'n tachtig politieoperaties opgestart, aldus Darmanin. Volgens persbureau AFP worden woningen van tientallen personen doorzocht.

Geschiedenisdocent gedood vanwege karikaturen

De geschiedenisdocent Samuel Paty werd vrijdag onthoofd door een achttienjarige man van Tsjetsjeense afkomst, omdat hij karikaturen van de profeet Mohammed had laten zien tijdens een les over vrijheid van expressie.

De aanslagpleger is doodgeschoten door de politie en inmiddels zitten elf andere mensen vast op verdenking van betrokkenheid. Het gaat hier om onder anderen familieleden van de dader en ouders van de leerlingen van de docent.

Duizenden Fransen hebben een mars gelopen voor de leraar. Er werd gezwaaid met de Franse vlag en met borden met teksten als "Je suis Samuel" ("Ik ben Samuel") en "Je suis prof" ("Ik ben leraar"). De teksten zijn verwijzingen naar de slogan "Je suis Charlie" die werd bedacht na de aanslag op werknemers van het satirische weekblad Charlie Hebdo.

De Franse president Emmanuel Macron laat de beveiliging bij scholen opschroeven.