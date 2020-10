De veiligheid op Franse scholen en het toezicht op online propaganda van radicale islamitische groeperingen wordt opgeschroefd, heeft de Franse president Emmanuel Macron zondagavond besloten na een ingelaste vergadering van de ministerraad. De maatregelen komen nadat in een Parijse voorstad vrijdag een leraar werd onthoofd.

Volgens Macron heeft de beveiliging van de scholen de hoogste prioriteit. De veiligheid op en nabij de scholen zou nog voor 2 november, wanneer in Frankrijk de herfstvakantie voorbij is, verbeterd moeten zijn. Hoe de verbeterde beveiliging er precies uit zal zien is nog niet bekend.

Een achttienjarige man van Tsjetsjeense afkomst doodde vrijdag de geschiedenisdocent Paty, omdat de leraar karikaturen van de profeet Mohammed had laten zien tijdens een les over vrijheid van expressie.

Franse autoriteiten hebben zondag een elfde verdachte aangehouden voor het incident. Het is nog niet bekend wat deze persoon met de zaak te maken heeft. Eerder werden al familieleden van de dader aangehouden, evenals ouders van leerlingen van Paty.

"Concrete acties" tegen radicale islamistische propaganda online

Macron sprak zondagavond met zes ministers en antiterrorismeaanklager Jean-François Ricard ook over snelle "concrete acties" tegen radicale islamistische propaganda online.

De minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin en de minister van Justitie Eric Dupond-Moretti presenteerden na de ministerraad een actieplan "dat aanleiding zal geven tot concrete acties tegen de structuren, verenigen of mensen die dicht bij geradicaliseerde kringen staan en die oproepen tot haat verspreidden die aanvallen kunnen aanmoedigen", aldus Macron.

Het plan moet in de loop van aankomende week uitgevoerd worden.