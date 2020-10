Duizenden mensen zijn zondag op een herdenking voor de doodgestoken en onthoofde leraar Samuel Paty in Parijs afgekomen. De bijeenkomst werd georganiseerd op het Place de la République in de Franse hoofdstad. Paty werd vrijdag gedood in Conflans-Sainte-Honorine, een voorstad ten noordwesten van Parijs.

Bij de herdenking was onder anderen de Franse minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer aanwezig, evenals andere politici. De Franse president Emmanuel Macron heeft een officiële herdenking in Parijs aangekondigd, die woensdag aan het einde van de middag zal plaatsvinden.

Een achttienjarige man van Tsjetsjeense afkomst doodde vrijdag de geschiedenisdocent Paty, omdat de leraar karikaturen van de profeet Mohammed had laten zien tijdens een les over vrijheid van expressie. Tijdens de herdenking zondag hadden mensen borden meegenomen met teksten als 'Je suis Samuel' ('Ik ben Samuel') en 'Je suis prof' ('Ik ben leraar').

Deze borden verwijzen naar 'Je suis Charlie', de leus die werd gebruikt ter ondersteuning van het satirisch weekblad Charlie Hebdo, waarvan de redactie in 2015 in Parijs slachtoffer werd van een terroristische aanslag. Hierbij kwamen twaalf mensen om het leven. De daders pleegden deze aanslag omdat het blad karikaturen van Mohammed had gepubliceerd. Charlie Hebdo heeft dit weekend ook opgeroepen om samen te komen ter nagedachtenis van Samuel Paty.

Franse autoriteiten hebben zondag een elfde verdachte aangehouden voor het incident. Het is nog niet bekend wat deze persoon met de zaak te maken heeft. Eerder werden al familieleden van de dader aangehouden, evenals ouders van leerlingen van Paty.