Armenië heeft Azerbeidzjan in de nacht van zaterdag op zondag direct beschuldigd van het schenden van de nieuwe wapenstilstand in de betwiste regio Nagorno-Karabach. Om middernacht (lokale tijd) ging het staakt-het-vuren in.

Volgens de woordvoerder van de Armeense minister van Defensie Shushan Stepanyan waren er slechte enkele minuten na middernacht alweer nieuwe aanvallen.

"De vijand vuurde artilleriegranaten af in noordelijke richting van 0.04 tot 2.45 uur en vuurde raketten af in zuidelijke richting van 2.20 tot 2.45 uur", zei de woordvoerder op Twitter.

Azerbeidzjan heeft voor zover bekend nog niet gereageerd op de beschuldiging van Armenië.

Het zou de tweede keer in korte tijd zijn dat een wapenstilstand in de regio geschonden wordt. Vorige week spraken Armenië en Azerbeidzjan ook al een staakt-het-vuren af na bemiddeling van Rusland, maar de twee landen betichtten elkaar al snel van het schenden van de afspraak. Ook in de daaropvolgende dagen waren er aanvallen.

Zaterdagavond deed de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov een dringend beroep op beide landen om zich aan het nieuwe staakt-het-vuren te houden dat vorige week zaterdag al was onderhandeld.

Huidige gevechten in regio hevigste in jaren

Sinds eind september voeren Armenië en Azerbeidzjan opnieuw zware gevechten in de afgescheiden regio Nagorno-Karabach.

Het gebied ligt geheel binnen de internationaal erkende Azerbeidzjaanse grenzen, maar heeft een overwegend etnisch Armeense bevolking, die na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen als de Republiek Nagorno-Karabach (ook wel de Republiek Artsach).

Dat leidde tot een oorlog, die in 1994 eindigde met een staakt-het-vuren. Tot een permanente vredesovereenkomst kwam het nooit. Sindsdien vonden er regelmatig schermutselingen plaats. De huidige gevechten zijn de hevigste sinds de oorlog van begin jaren negentig.