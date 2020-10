Armenië en Azerbeidzjan hebben zaterdagavond ingestemd met een nieuwe wapenstilstand in het conflict om de regio Nagorno-Karabach, melden de ministeries van Buitenlandse Zaken van beide landen. Het nieuwe staakt-het-vuren gaat zondag om 0.00 uur in. Zaterdag 10 oktober ging er ook al een staakt-het-vuren in, maar beide landen betichtten elkaar kort na het ingaan hiervan al van het schenden van de wapenstilstand.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft zaterdagavond zijn ambtsgenoten in Armenië en Azerbeidzjan gebeld. Hij riep de landen hierbij dringend op om zich aan het staakt-het-vuren te houden dat vorige week zaterdag al was onderhandeld. Het is onbekend hoe lang de wapenstilstand moet duren.

Rusland is, evenals Frankrijk en de Verenigde Staten, lid van de Minsk-groep van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Deze groep onderhandelde ook in het begin van de jaren negentig, toen er oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan uitbrak. Toen het conflict escaleerde in 2016, kwam de Minsk-groep ook in actie.

Vorige week zaterdag om 10.00 uur Nederlandse tijd ging het staakt-het-vuren in. Dat dit was afgesproken was verrassend, omdat het conflict in de voorgaande weken sterk escaleerde. Zo had Azerbeidzjan eerder nog gezegd geen concessies te willen doen in het conflict en Nagorno-Karabach te willen heroveren.

Momenteel wordt er nog gevochten langs de oostelijke grenzen van Nagorno-Karabach en ten noorden van de Iraanse grens. (Infografiek: NU.nl/Joris Knikkink)

Wapenstilstand zou vijf minuten na ingaan zijn verbroken

Kort nadat de wapenstilstand inging, zou deze al zijn verbroken. Armenië meende dat Azerbeijdzjan al vijf minuten na het ingaan van het staakt-het-vuren weer een raket had afgeschoten richting de frontlinie. Azerbeidzjan meldde dat Armeense militairen al posities aan het beschieten waren.

Tientallen tot honderden burgers en militairen zouden aan beide zijden gewond zijn geraakt of om het leven zijn gekomen bij de gevechten van afgelopen week. Sinds het geweld eind september opnieuw begon zijn tienduizenden burgers van beide partijen op de vlucht geslagen.