De achttienjarige man die wordt verdacht van het doodsteken en onthoofden van een leraar in een voorstad van Parijs had voorafgaand aan het incident aan scholieren op straat gevraagd om de docent aan te wijzen. Dat meldt de Franse openbaar aanklager voor terrorismezaken zaterdag. De verdachte was niet bekend bij veiligheidsdiensten.

Na de onthoofding had de achttienjarige man uit Rusland een foto van het lichaam van het slachtoffer met een bericht waarin hij verantwoordelijkheid opeiste op Twitter geplaatst.

Toen agenten de verdachte hadden doodgeschoten, vonden ze dit bericht op zijn telefoon. Twitter heeft dit bericht snel verwijderd en het account van de man opgeheven.

Het 47-jarige slachtoffer werd vrijdag neergestoken en onthoofd in Conflans-Sainte-Honorine, ten noordwesten van Parijs. De man was docent op een middelbare school. Tijdens een les over vrijheid van expressie had hij cartoons van de profeet Mohammed getoond, tot woede van enkele islamitische ouders van scholieren.

Momenteel negen personen aangehouden

De politie heeft momenteel negen personen in bewaring. Vier van de negen werden al kort na het incident aangehouden, de rest in de nacht van vrijdag op zaterdag. Een deel van de arrestanten bestaat uit familieleden van de verdachte.

Eén van de negen personen is de vader van een van de scholieren in de klas van de leraar. Deze vader had na de les over vrijheid van expressie een reeks video's opgenomen waarin hij onder meer eiste dat de leraar ontslagen zou worden.