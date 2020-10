De Franse politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag nog eens vijf personen opgepakt die mogelijk betrokken waren bij de onthoofding van een man in een voorstad van Parijs, meldt persbureau Reuters op basis van bronnen. Onder de arrestanten zouden zich de ouders van ten minste één van de leerlingen bevinden, terwijl een andere arrestant minderjarig zou zijn.

In totaal zijn negen personen aangehouden. Franse media berichtten eerder dat sowieso vier van hen uit de familiekring van de dader komen, maar de politie heeft dat niet bevestigd.

Het Franse persbureau AFP meldt dat de dader een achttienjarige man van Tsjetsjeense afkomst is. Hij werd na de onthoofding doodgeschoten door agenten, toen hij hen met een mes bedreigde.

De Franse president Emmanuel Macron sprak vrijdagavond over een "islamistische terreuraanslag". De openbaar aanklager voor terrorismezaken is aangesteld om onderzoek te doen. Het is nog niet duidelijk of de achttienjarige man hulp kreeg.

Leraar zou cartoon van profeet Mohammed hebben getoond

Het slachtoffer werd vrijdag neergestoken en onthoofd in Conflans-Sainte-Honorine, ten noordwesten van Parijs. De man was volgens de Franse politie leraar op een middelbare school. Bronnen vertellen dat hij zijn leerlingen cartoons van de profeet Mohammed had getoond.

"Een burger is vermoord omdat hij leraar was en vrijheid van meningsuiting doceerde", sprak Macron eerder. "Het land staat achter alle leraren in het land". Volgens de president zal Frankrijk "snel en met autoriteit" reageren.

Oud-premier Manuel Valls heeft Franse media opgeroepen spotprenten over Mohammed van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo te publiceren. "Alle leerlingen moeten deze cartoons kunnen zien, en daarna moet uitgelegd worden wat hier is gebeurd", zegt hij in een video op de site van nieuwszender France Info.