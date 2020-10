De politie in Frankrijk heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag vier mensen aangehouden in verband met de onthoofding van een man in een voorstad van Parijs, meldt het Franse persbureau AFP op basis van een bron. Een vijfde verdachte, de vermoedelijke dader, werd kort na het incident doodgeschoten door de politie.

De aangehouden personen zouden uit de familiekring van de dader komen. Een van de opgepakte verdachten zou minderjarig zijn.

Het slachtoffer werd vrijdag neergestoken en onthoofd in Conflans-Sainte-Honorine, ten noordwesten van Parijs. De man was volgens de Franse politie leraar op een middelbare school. Bronnen vertellen dat hij zijn leerlingen cartoons van de profeet Mohammed had getoond.

Een van de verdachten bedreigde de politie na het incident met een mes. Hij werd daarop neergeschoten en overleed even later. Volgens de Franse nieuwszender BFM ging het om een achttienjarige man die was geboren in Rusland. Hij zou "Allahoe akbar" hebben geroepen, maar een politiewoordvoerder kon dat nog niet bevestigen.

Macron: 'Het land staat achter alle leraren'

De Franse president Emmanuel Macron sprak vrijdagavond tijdens een bezoek aan de stad waar de onthoofding plaatsvond over een "islamistische terreuraanslag".

"Een burger is vermoord omdat hij leraar was en vrijheid van meningsuiting doceerde", aldus Macron. "Het land staat achter alle leraren in het land". Volgens de president zal Frankrijk "snel en met autoriteit" reageren.

De openbaar aanklager voor terrorismezaken onderzoekt de zaak.