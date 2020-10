Een man is vrijdag in een voorstad van Parijs neergestoken en onthoofd. De verdachte is kort daarna door de politie doodgeschoten. Hij zou "Allahoe Akbar" hebben geroepen, maar een politiewoordvoerder kon dat nog niet bevestigen. De openbaar aanklager voor terreurzaken doet onderzoek.

Het slachtoffer zou volgens de Franse politie een leraar op een middelbare school zijn geweest. Bronnen vertellen aan persbureau Reuters dat hij zijn leerlingen cartoons van profeet Mohammed had getoond.

Het incident vond vrijdag plaats in de voorstad Conflans Sainte Honorine, in het noordwesten van Parijs.

De verdachte bedreigde na het incident de politie met een mes. Die schoten hem daarop neer. Even later overleed hij. Volgens het Franse BFM was het een 18-jarige man die was geboren in Rusland.

De Franse president Emmanuel Macron zal de plaats waar de leraar werd vermoord later bezoeken.

Vaker aanvallen in Frankrijk

De laatste jaren zijn er meer terreuraanvallen geweest in Frankrijk waarbij blasfemie het motief was. In september werden twee personen verwond bij het voormalig hoofdkantoor van het satirische blad Charlie Hebdo.

Bij dat kantoor vond in 2015 een grote terreuraanslag plaats, waarbij twaalf doden vielen. Gepubliceerde cartoons van de profeet waren de reden voor deze aanval.