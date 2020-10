De Belgische regering gaat alle horeca voor een maand sluiten en een nachtklok instellen. Tussen 0.00 en 5.00 uur mag niemand zonder goede reden meer de straat op. De maatregelen werden vrijdagavond door de regering bekendgemaakt tijdens een persconferentie.

De nieuwe coronamaatregelen gaan in vanaf maandag. De maatregelen kwamen tot stand na overleg tussen tussen federale en Vlaamse ministers, melden de Belgische media. Het is nog niet bekend tot wanneer de nachtklok precies zal gelden.

Volgens HLN komt er een compensatie voor de horecaondernemers. De horecagelegenheden moesten eerder dit jaar ook al hun deuren sluiten.

Elk gezin mag onder de nieuwe maatregelen nog maar ´één nauw contact hebben. Ook komt er een limiet van maximaal vier personen thuis ontvangen. Mensen moeten bovendien zo veel mogelijk thuiswerken. Ook komt er een verbod op de verkoop van alcohol na 20.00 uur.

"Sommigen zullen deze maatregelen hard en onrechtvaardig noemen. Het virus is onrechtvaardig. Het raakt ons allemaal, maar vooral de zwaksten", aldus de Vlaamse premier Alexander de Croo. "De maatregelen zijn zeer moeilijk, maar we doen dit om erger te voorkomen."

'Stijging is alarmerend'

De Croo noemt de toename in het aantal besmettingen "alarmerend". "België zit in de allerhoogste alarmfase: niveau vier. Het aantal besmettingen stijgt elke dag en ook zeer snel."

De grootste stijgingen zijn waarneembaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in Wallonië. Dagelijks komen er gemiddeld zo'n drieduizend nieuwe besmettingen bij. In België zijn bijna 200.000 gevallen bekend.

Nederland gaf eerder deze week een negatief reisadvies af voor België.