De Thaise politie heeft met de inzet van waterkanonnen vrijdag een einde gemaakt aan massale antiregeringsdemonstraties. Tienduizenden Thai demonstreren al bijna drie maanden tegen de regering van premier Prayuth Chan-o-cha en de koning.

Een dag eerder stelde de Thaise regering nog noodverordeningen in die de demonstraties verbieden. Dat weerhield de demonstranten, voornamelijk jongeren en studenten, er donderdag en vrijdag niet van om de straat op te gaan.

Toen de betogers geen gehoor gaven aan de oproep om te vertrekken, zetten de agenten waterkanonnen in met een chemische vloeistof. Ook gebruikten ze knuppels om de menigte te verspreiden.

De organisatie luidde daarop het einde van het protest in.

Een demonstrant wast haar ogen na afloop van de demonstraties. In de waterkanonnen zat volgens internationale journalisten een chemische vloeistof die de ogen irriteerde. (foto: ANP)

Demonstranten eisen hervormingen

De betogers eisen het aftreden van de premier en willen dat eerder opgepakte activisten worden vrijgelaten. Ook willen ze dat de monarchie wordt hervormd.

De regering en de koning worstelen al maanden met de betogingen, die worden gezien als de grootste uitdaging voor de Thaise elite in jaren.

Vrijdag kan worden gezien als de grootste escalatie van de protesten tot nu toe. Voorheen gebruikte de oproerpolitie nog niet veel geweld tegen de demonstranten. Wel werden ruim veertig betogers, onder wie enkele protestleiders, opgepakt de afgelopen weken.

Kritiek op Thaise koning groeit

Op de Thaise televisie was na afloop van de protesten een vooraf opgenomen video van koning Rama X te zien. Daarin riep hij op tot vaderlandsliefde en tot het respecteren van de monarchie. Hij reageerde niet op de massale betogingen.

Dat de demonstranten kritisch zijn op de macht van de koning is uniek. In Thailand staan zeer hoge gevangenisstraffen op majesteitsschennis. Het koningshuis wordt doorgaans gerespecteerd door de Thai, maar na een reeks schandalen met Rama X, die in 2016 koning werd, groeide de kritiek.

Terwijl de coronacrisis ervoor zorgt dat miljoenen Thai werkloos zijn geworden, leidt de koning een uitbundig en luxe leven in een dure villa in het Duitse Beieren. Dit jaar bracht hij slechts een paar weken in Thailand door.