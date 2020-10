De brand op de top van de berg Kilimanjaro in Tanzania is onder controle. TANAPA, de organisatie die de nationale parken in het Afrikaanse land beheert, zegt dit vrijdag na het uitvoeren van een inspectie vanuit de lucht.

Ongeveer 95 vierkante kilometer, zo'n 5 procent van het totale oppervlak van het Nationale Park Kilimanjaro, is volgens TANAPA aangetast door de brand. Dit heeft geen gevolgen voor het toerisme.

Zondag brak de brand uit op de hoogste berg van het Afrikaanse continent. De brand ontstond in een kamp waar klimmers onderweg naar de top slapen. Het vuur was tientallen kilometers verderop waarneembaar.

Door harde rukwinden en de hoogte waarop de brand begon, werd het blussen bemoeilijkt. Honderden brandweerlieden en vrijwilligers waren betrokken bij het bestrijden van de brand. Donderdag zette het land nog blushelikopters in.

De berg Kilimanjaro is bijna 6.000 meter hoog en is de hoogste vrijstaande berg ter wereld. Jaarlijks beklimmen ruim 50.000 toeristen de berg.

De impact van de brand was op satellietbeelden goed te zien. (Foto: ANP)