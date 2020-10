De Mexicaanse oud-minister van Defensie, generaal Salvador Cienfuegos, is op een vliegveld in Los Angeles aangehouden door de Amerikaanse antidrugsdienst (DEA), blijkt uit een tweet van de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken.

De Mexicaanse buitenlandminister Marcelo Ebrard Casaubon is door de Amerikaanse ambassadeur over de arrestatie geïnformeerd. Amerikaanse autoriteiten weigeren tot nu toe verdere informatie te geven over de aanhouding. De komende uren zou de aanklacht bekendgemaakt moeten worden.

De minister was onder de vorige Mexicaanse president Enrique Peña Nieto belast met de strijd van het leger tegen drugskartels. Zijn opvolger, president Andrés Manuel López Obrador, beschuldigt Nietos regering van verregaande corruptie.

Het leger werd in Mexico volop ingezet tegen de georganiseerde drugsmisdaad, omdat militairen minder ontvankelijk zouden zijn voor corruptie.

Vorige regering beschuldigd van corruptie

Sinds het einde van Nietos termijn zijn meerdere leden van zijn kabinet en partij beschuldigd van betrokkenheid bij georganiseerde misdaad.

Onder generaal Cienfuegos is het Mexicaanse leger beschuldigd van de buitenrechtelijke executies van 22 bendeleden in Tlatlaya 2014.

Vorige maand zijn er ook arrestatiebevelen uitgevaardigd voor militairen die betrokken zouden zijn bij de massamoord op 43 studenten in een dorp dat bekend staat om heroïnehandel.

Amerikaans justitie onderzoekt smeergeld van kartel

De arrestatie van de generaal volgt op een eerdere aanhouding in de VS van een andere voormalige Mexicaanse bewindsman.

De Mexicaanse minister van Veiligheid Genaro García Luna wordt momenteel vervolgd in New York voor het accepteren van miljoenen dollars van het Sinaloa-kartel, dat ooit geleid werd door drugsbaron Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Luna werkte onder de oud-president Felipe Calderón. Het was juist de taak van de minister om de kartels te bestrijden.

Er gaan al lang geruchten rond dat onderdelen van het Mexicaanse leger in de noordelijke staat Sinaloa banden hebben met het kartel van Guzman. Hij zit momenteel in een Amerikaanse gevangenis.