De 66-jarige Brabantse crimineel Koos R. is woensdagavond in Spanje opgepakt, nadat hij in 2017 verdween toen hij was veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag. R. was veroordeeld voor poging tot doodslag op twee agenten. R. is familie van Brabantse 'maffiabaas' Martien R.

De politie en het OM dachten al langer dat R. mogelijk in het buitenland kon zitten en de man stond ook internationaal gesignaleerd. Woensdag rond 18.00 uur werd R. gevonden tijdens een politiecontrole in de Spaanse stad Málaga.

Het OM is donderdag op de hoogte gebracht van de aanhouding en de overleveringsprocedure zal nu in gang worden gezet. Persofficier Janine Kramer zegt in een persbericht: "Het is goed dat hij nu zijn straf kan uitzitten. De feiten waarvoor hij is veroordeeld zijn niet gering en met dank aan de Spaanse collega's is hij nu alsnog gepakt."

R. werd in oktober 2014 achtervolgd door twee agenten in de Brabantse plaats Lith. Hierbij werden snelheden tot 150 kilometer per uur gehaald. R. probeerde de agenten van de weg af te duwen, maar kwam uiteindelijk zelf tot stilstand in een sloot. De Brabander spoot vervolgens met pepperspray in de ogen van een van de agenten.

De 61-jarige broer van R., Martin R., was al opgepakt in deze zaak. Hij zit nog in de gevangenis.