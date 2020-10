De Kirgizische president Sooronbay Jeenbekov is afgetreden. De pro-Russische Jeenbekov lag onder vuur vanwege een omstreden verkiezingsuitslag die door de kiesraad nietig is verklaard.

In totaal deden op 4 oktober zestien partijen mee aan de verkiezingen, maar bleek uit de uitslag dat slechts vier van de partijen de kiesdrempel van 7 procent hadden gehaald. Drie daarvan hadden nauwe banden met Jeenbekov.

Na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag werd op verschillende plekken in Kirgizië massaal gedemonstreerd. Duizenden mensen gingen de straat op en in de hoofdstad Bisjkek werden onder meer het parlements- en regeringsgebouw ingenomen.

Jeenbekov hoopt dat zijn vertrek een einde aan de onrust maakt. Tot dusver zijn zeker zeshonderd mensen gewond geraakt en is één persoon overleden. "Ik wil niet de historie ingaan als de president die op zijn eigen burgers schoot en bloed vergoot", aldus Jeenbekov.

Het vertrek van de president komt op een opvallend moment. Woensdag hadden vertegenwoordigers van Jeenbekov nog gemeld dat hij alleen zou aftreden na nieuwe verkiezingen.

De twaalf partijen die de kiesdrempel niet zouden hebben gehaald, namen dit bericht met een korrel zout. Zij zijn ervan overtuigd dat op grote schaal stemmen werden gekocht om de verkiezingen te manipuleren.

Kirgizië al jaren politiek instabiel

Het 6,5 miljoen inwoners tellende Kirgizië heeft een roerige recente politieke geschiedenis: in de afgelopen vijftien jaar werden twee presidenten afgezet en verdween oud-president Almazbek Atambayev in de cel nadat hij ruzie had gekregen met zijn opvolger.

De oud-president Atambayev was tijdens de rellen tijdelijk op vrije voeten, doordat demonstranten hem hadden bevrijd. Hij is inmiddels weer opgepakt.

De politieke instabiliteit in het land is een zorg voor Rusland. Het land heeft een luchtmachtbasis in de voormalige Sovjetrepubliek. Moskou heeft momenteel al de handen vol aan het conflict tussen twee andere bondgenoten: Azerbeidzjan en Armenië. Het Kremlin beschreef de situatie in Kirgizië als "een puinhoop en chaos".