De regering van Thailand heeft in de nacht van woensdag op donderdag (lokale tijd) een noodverordening afgekondigd in een poging de maandenlange antiregeringsprotesten in de hoofdstad Bangkok te onderdrukken.

De Thaise regering verbiedt met de noodverordening samenscholingen van vijf of meer mensen en de publicatie van nieuws en online berichtgeving die de nationale veiligheid in gevaar kan brengen. De autoriteiten hebben ook toestemming gekregen om mensen te verbieden door hen aangewezen locaties te betreden.

De maatregelen zijn in de nacht van woensdag op donderdag om 4.00 uur (lokale tijd) ingegaan.

"Het is dringend nodig om urgente maatregelen te nemen om deze situatie succesvol en snel te beëindigen en zo de rust en orde te bewaren", verklaart de regering op de staatstelevisie.

In Thailand wordt al drie maanden gedemonstreerd. Betogers protesteren tegen de macht van generaal Prayut Chan-o-cha, die in 2014 na een militaire coup premier werd.

84 Politie grijpt in om maandenlange demonstraties in Bangkok te stoppen

Protest bij kantoor premier door politie beëindigd

Buiten zijn kantoor in de Thaise hoofdstad Bangkok verzamelde zich woensdag een menigte om zijn aftreden te eisen. Een kamp dat door de demonstranten buiten het kantoor was opgezet, is inmiddels door de politie verwijderd. Meerdere aanvoerders van de protestbeweging zijn opgepakt.

Er gingen woensdag in totaal tienduizenden mensen de straat op om te protesteren. De betogers eisen ook een nieuwe grondwet en roepen op tot minder macht voor koning Maha Vajiralongkorn. Het is bijzonder dat de Thaise bevolking tegen de macht van het staatshoofd protesteert, want kritiek op het koningshuis kan in Thailand tot vijftien jaar cel leiden.