In de grote steden in Frankrijk, waaronder Parijs, zal de komende vier weken een avondklok worden ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Wie de avondklok schendt, kan een boete van 135 euro opgelegd krijgen. Ook wordt het aantal personen dat is toegestaan bij een familiebijeenkomst ingeperkt tot zes.

De Franse president Emmanuel Macron kondigde de maatregel woensdag aan tijdens een interview op nationale televisie. De avondklok zal zaterdag ingaan en is van kracht van 21.00 uur tot 6.00 uur. Naast Parijs zal de avondklok ook ingaan in onder meer Marseille, Toulouse en Montpellier.

Tijdens de avondklok zullen 'cruciale' reizen wel toegestaan blijven. Het is niet duidelijk wat dit precies omvat. Het openbaar vervoer zal niet worden beperkt.

Frankrijk meldde woensdag 22.591 nieuwe positieve coronatests. Het is de derde keer in zes dagen tijd dat er dagelijks meer dan 20.000 nieuwe positieve tests bijkomen. "We moeten reageren", aldus Macron. Hij stelt dat het land niet de controle kwijt is over het virus, maar dat de situatie wel zorgelijk is.

Het land riep in maart de noodtoestand uit, nadat het aantal ziekenhuisopnames extreem was gestegen.