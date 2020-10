De groep mannen die van plan was Gretchen Whitmer, de gouverneur van de Amerikaanse staat Michigan, te ontvoeren overwogen nog een gouverneur te kidnappen. Ook zou binnen de groep discussie zijn ontstaan over de vraag of Whitmer door het hoofd geschoten moest worden, stelde de FBI dinsdag tijdens de hoorzitting van de verdachten in Michigan.

Naast Whitmer, die bij rechtse demonstranten onder vuur ligt vanwege haar coronamaatregelen, zou de groep ook hebben overwogen de gouverneur van Virginia, Ralph Northam, te ontvoeren. Ook Northam voerde maatregelen door om het coronavirus in te dammen, tot ongenoegen van de verdachten.

De bevindingen van het FBI zijn gebaseerd op getuigenissen van informanten en door de opsporingsdienst onderschepte versleutelde berichten. Uit die berichten kon de FBI onder meer vaststellen dat een van de verdachten van plan was om vermomd als pizzabezorger naar het huis van Whitmer te gaan en haar te ontvoeren.

De FBI maakte de aanhouding van de in totaal dertien verdachten op 8 oktober bekend. Zes van de verdachten zouden sinds de zomer, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen, hebben gewerkt aan het plan om Whitmer te ontvoeren. De mannen trainden daarvoor met wapens, maakten explosieven en surveilleerden volgens de FBI in augustus voor het huis van de democratische gouverneur.

De zeven andere verdachten zijn aangehouden voor ondersteuning van terroristische activiteiten. De FBI verdenkt ze ervan adressen van politieagenten in kaart te hebben gebracht en van het dreigen met geweld met als doel een burgeroorlog te beginnen. De zeven mannen zijn lid van de militie Wolverine Watchmen.

De groep wilde eerst contact leggen met Amerikaanse milities om een coup te plegen in Michigan. Later besloten ze van het plan af te zien en beraamden ze de ontvoering van Whitmer.

Whitmer: Trump deels verantwoordelijk voor plannen verdachten

Whitmer hield de Amerikaanse president Donald Trump deels verantwoordelijk voor de plannen van de groep. "Wanneer onze leiders binnenlandse terroristen ontmoeten, met ze bevriend raken en aanmoedigen, dan legitimeren ze hun acties en zijn ze medeplichtig", aldus de gouverneur.

Duizenden tegenstanders van Whitmer marcheerden afgelopen april naar het overheidsgebouw. Trump moedigde de demonstranten aan met de tweet: "Bevrijd Michigan!" Velen van de demonstranten waren echter gewapend met semiautomatische geweren.