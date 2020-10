Honderden vrijwilligers zijn al sinds zondag bezig een grote brand te blussen op de top van de berg Kilimanjaro in Tanzania. Zondag brak op de hoogste berg van het continent Afrika brand uit, die tientallen kilometers verderop waarneembaar was.

Een harde wind zorgde zondag dat het vuur zich verder kon verspreiden, wat het blussen verder bemoeilijkte. Dat meldt Tanzania National Parks (TANAPA), de organisatie die de nationale parken in Tanzania onderhoudt.

Inmiddels is de wind iets gaan liggen, maar de grote hoogte maakt het lastig voor de vrijwilligers om bij de brand te komen. De berg Kilimanjaro is bijna 6.000 meter hoog en is de hoogste vrijstaande berg ter wereld.

Er zijn voor zover bekend geen doden of gewonden gevallen door de brand. Ook is nog geen schade gemeld. De berg Kilimanjaro is een belangrijke inkomstenbron voor het Afrikaanse land: ruim 50.000 toeristen beklimmen jaarlijks de stratovulkaan.

De brand brak uit in een kamp dat op een klimroute naar de top van de berg ligt. Een woordvoerder van TANAPA laat weten dat "met man en macht" wordt gewerkt om schade te voorkomen en de bezoekers te beschermen. Hij hoopt dat de brand dinsdag geblust is.