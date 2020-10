De Belarussische regering heeft agenten van de oproerpolitie toestemming gegeven om zwaardere wapens te gebruiken tegen demonstranten. Dat bevestigde het ministerie van Binnenlandse Zaken van het land maandag. Het Oost-Europese land staat al ruim negen weken in het teken van protesten na de vermoedelijke fraude tijdens de presidentsverkiezingen van 9 augustus.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde dat er inmiddels harder wordt opgetreden en dat agenten toestemming hebben om met zwaardere middelen op te treden. Volgens het land worden de demonstraties meer voorbereid en zijn ze "extreem radicaal".

"Onze troepen wijken hier niet voor en zullen, als dat nodig is, zwaardere middelen en militaire wapens gebruiken", aldus het ministerie. Zondag werden volgens de regering 713 betogers opgepakt voor deelname aan de massale protesten.

Afgelopen weekend demonstreerden naar schatting tienduizenden mensen tegen de regering. De demonstranten lieten zondag al weten dat de politie harder leek op te treden dan tijdens eerdere protesten. De oproerpolitie zette onder meer waterkanonnen in en gebruikte traangas tegen demonstranten. Ook was op beelden te zien hoe gewapende mannen willekeurig betogers met veel geweld in busjes sleepten.

De betogers zijn boos over de verkiezingsuitslag, waarbij president Alexander Lukashenko ruim 80 procent van de stemmen kreeg. Svetlana Tikhanovskaya, de populairste oppositiekandidaat, kreeg iets meer dan 10 procent. Betogers spreken van verkiezingsfraude en eisen dat Lukashenko opstapt.

Mogelijk nieuwe EU-sancties

Lukashenko, die het land al ruim 26 jaar leidt, staat al weken onder druk. Zaterdag doken opmerkelijke beelden op van de president, waarop te zien was hoe hij in een gevangenis in Minsk met eerder opgepakte oppositieleden sprak. Het is onduidelijk wat precies is besproken, maar sommige activisten vermoeden dat de president mogelijk bereid is om concessies te doen.

De Europese Unie voerde eerder deze maand sancties in tegen veertig functionarissen en personen rondom Lukashenko, maar de president werd hierbij gespaard. Verschillende ministers van Buitenlandse Zaken van EU-landen lieten maandag afzonderlijk weten klaar te zijn om ook sancties in te voeren tegen de president zelf.

De EU eist dat het land nieuwe verkiezingen organiseert en erkent de verkiezingsuitslag van augustus niet. Bovendien wil de EU dat het geweld tegen betogers stopt.

Een agent gebruikt traangas tegen een vrouwelijke betoger. (Foto: ANP)