De Braziliaanse politie is op zoek naar een van de grootste criminele kopstukken van het land. André Oliveira Macedo, ook wel bekend als 'André do Rap', werd zaterdag in afwachting van zijn proces vrijgelaten door de rechter. Dat besluit werd kort daarna weer teruggedraaid door het Hooggerechtshof, schrijven verschillende Braziliaanse media.

Macedo is een vooraanstaand lid van de beruchte bende Primeiro Comando da Capital (PCC). De organisatie wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor aanslagen op de politie, overheidsgebouwen, banken en bussen, voor gewelddadige overvallen en drugshandel.

De Braziliaanse politie pakte Macedo in september 2019 op en zette hem vast in een streng beveiligde gevangenis in São Paulo. Omdat zijn voorarrest langer duurde dan wettelijk is toegestaan, oordeelde een rechter dat hij zijn proces buiten de gevangenis mocht afwachten. De topcrimineel kreeg wel huisarrest opgelegd.

De vrijlating veroorzaakte veel ophef in het land. De gouverneur van de staat São Paulo noemde het ook wel een "onacceptabele genadigheid voor criminelen". Het Hooggerechtshof draaide de beslissing van de rechter kort daarna terug en vaardigde een arrestatiebevel voor Macedo uit.

De topcrimineel bleek ondertussen al op de vlucht te zijn geslagen. Braziliaanse media suggereren dat Macedo het land is ontvlucht en in Paraguay zou zitten.