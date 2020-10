De oproerpolitie van Belarus heeft zondag opnieuw met geweld gereageerd op demonstraties tegen de regering. Duizenden demonstranten gingen voor het negende weekend op rij de straat op uit boosheid over de verkiezingsuitslag van 9 augustus.

Bij de betogingen werden naar schatting tientallen mensen aangehouden. Lokale media citeren demonstranten die het hebben over zeker vijftig betogers. Mensenrechtenorganisaties spreken over ten minste 150 aanhoudingen, onder wie tientallen journalisten.

Op videobeelden is te zien dat politiemensen met zwarte bivakmutsen betogers naar busjes slepen. Ook slaan agenten met wapenstokken om zich heen en werd een waterkanon ingezet tegen de duizenden demonstranten.

In het Oost-Europese land wordt dit weekend voor de negende week op rij massaal gedemonstreerd door burgers die af willen van president Alexander Lukashenko.

De demonstranten zijn boos over de verkiezingsuitslag van de verkiezingen van 9 augustus. De zittend president Lukashenko won die met ruim 80 procent van de stemmen. Svetlana Tikhanovskaya, de populairste oppositiekandidaat, kreeg iets meer dan 10 procent. Betogers spreken van verkiezingsfraude.

70 Politie in Minsk pakt opnieuw tientallen mensen op bij demonstraties

Mars van Trots door centrum Minsk

De oppositie had de achterban opgeroepen zondagmiddag deel te nemen aan de Mars van Trots. Zondagochtend verschenen voorafgaand aan het protest militairen en politie in de straten van hoofdstad Minsk en werden door de veiligheidstroepen wegen afgesloten.

Lukashenko sprak zaterdag onverwachts met door hem eerder opgepakte oppositieleiders in een gevangenis in Minsk. Het is onduidelijk wat precies is besproken, maar sommige activisten vermoeden dat de president mogelijk bereid is om concessies te doen. Staatspersbureau Belta meldde na de bijeenkomst dat de president "alle meningen wil horen".

De informatie die vanuit Belarus komt, wordt steeds schaarser, nu de regering buitenlandse journalisten heeft uitgezet. De autoriteiten deden dit uit wraak vanwege de ingevoerde Europese sancties, die zich richten op hooggeplaatsten rondom de president.