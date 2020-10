De Nigeriaanse politie heeft zondag in een verklaring laten weten de omstreden antidiefstaleenheid Special Anti Robbery Squad (SARS) per direct op te heffen. Nigerianen demonstreren al dagen voor een einde aan de politie-eenheid, omdat SARS-agenten mogelijk betrokken waren bij de dood van een man in de staat Delta.

Adamu Mohammed van de landelijke politie zei dit zondagmiddag tijdens een persconferentie in hoofdstad Abuja, melden Nigeriaanse media.

Mohammed belooft een vervangende eenheid op te zetten die in de plaats van de SARS moet komen. De huidige agenten van die eenheid worden overigens niet ontslagen, maar overgeplaatst binnen het korps.

De SARS-eenheid wordt al jaren beschuldigd van onterechte controles, ontvoering, beroving en excessief geweld. Zo zouden SARS-agenten zonder opgaaf van reden de telefoons mogen inzien van mensen als het vermoeden bestaat van betrokkenheid bij een misdaad. Hierna worden mensen soms onterecht vastgezet of gechanteerd om grote geldbedragen over te maken.

Mohammed zegt zondag ook met een onderzoek te komen naar meldingen van gewapende overvallen en geweld door agenten van de eenheid.

Betogers beschuldigen de SARS-eenheid van geweld en van het beroven van burgers. (Foto: ANP)

Video aanleiding voor demonstraties

Demonstranten gingen vorige week de straat op nadat een video was opgedoken waarop te zien was hoe SARS-agenten mogelijk betrokken waren bij de gewelddadige dood van een man. Volgens de politie was deze video nep, maar de betogers geloofden dat niet.

Al snel gingen de demonstraties meer over politiegeweld in het algemeen en ontstonden op tal van plekken in Nigeria betogingen.

De betogers, voornamelijk jongeren, riepen elkaar via sociale media op om mee te doen via de hashtag #endSARS. Ook in andere Afrikaanse landen, waaronder Namibië, gingen betogers de straat op om te demonstreren tegen geweld door de politie.

De politie trad zondag nog hard op tegen de betogers, onder meer met traangas. Het is niet duidelijk hoeveel demonstranten precies afkwamen op de betogingen.

Al Jazeera meldt dat donderdag in de zuidelijke stad Ughelli bij een demonstratie al zeker één agent en één demonstrant om het leven zijn gekomen.