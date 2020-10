Minstens twintig passagiers zijn zondag om het leven gekomen toen een bus in Thailand in botsing kwam met een trein. Nog eens tientallen anderen raakten gewond. Lokale autoriteiten verwachten dat het aantal dodelijke slachtoffers en gewonden nog verder zal stijgen.

De bus met ongeveer zestig passagiers was op weg naar een tempel in de provincie Chachoengsao, ongeveer 80 kilometer ten oosten van de hoofdstad Bangkok, voor een ceremonie ter gelegenheid van het einde van de boeddhistische vastentijd. Het ongeval vond rond 8.00 uur (lokale tijd) plaats. Volgens een politiechef van het district zijn er tot nu toe twintig doden bekend.

Provinciegouverneur Maitree Tritilanond vertelde verslaggevers dat tot dusver ongeveer dertig mensen gewond zijn geraakt. Het aantal dodelijke slachtoffers en gewonden zal naar verwachting stijgen.

Dodelijke ongevallen komen veel voor in Thailand, dat regelmatig bovenaan de lijst van landen met de dodelijkste wegen ter wereld staat. Snelheidsovertredingen, rijden onder invloed en zwakke wetshandhaving spelen daarbij allemaal een rol. Volgens een rapport van gezondheidsorganisatie WHO uit 2018 heeft Thailand het op een na hoogste sterftecijfer in het verkeer ter wereld.