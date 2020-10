De Amerikaanse president Donald Trump vormt niet langer een risico op het verspreiden van het coronavirus, zegt zijn persoonlijke arts Sean Conley zaterdagavond (lokale tijd) in een korte schriftelijke verklaring. Volgens de arts, die in dienst is van het Witte Huis, hebben tests uitgewezen dat Trump niet langer besmettelijk is. Het is echter nog niet bekend of de recentste coronatest van de president een negatieve uitslag had.

"Vanavond kan ik met blijdschap melden dat de president niet alleen voldoet aan de CDC-criteria voor het veilig beëindigen van isolatie, maar dat de COVID PCR-steekproef van vanochtend volgens de momenteel erkende normen aantoont dat hij niet langer wordt beschouwd als een transmissierisico voor anderen", aldus Conley in de verklaring.

Volgens de richtlijnen van de CDC (het Amerikaanse RIVM) is een coronapatiënt tien dagen na de eerste symptomen niet meer besmettelijk, of 24 uur nadat de koorts is verdwenen zonder dat de patiënt een koortsverlagend middel heeft genomen.

Trump kreeg tien dagen geleden de eerste symptomen, schrijft Conley. Daarnaast is het meer dan 24 uur geleden dat de president voor het laatst koorts had.

De arts licht echter niet toe welke tests precies hebben uitgewezen dat het virus niet meer actief is bij de president. Wel zegt hij de gezondheid van Trump "actief te blijven volgen" terwijl de president de activiteiten rondom zijn presidentscampagne hervat.

Witte Huis wil uitslag recentste coronatest niet bekendmaken

Conley laat achterwege of de president inmiddels negatief is getest op het virus. Een negatieve coronatest is volgens de criteria van de CDC geen voorwaarde om uit isolatie te mogen.

Het Witte Huis wilde zaterdag niks bekendmaken over de uitslag van de recentste coronatest van Trump, terwijl een negatieve coronatest voorwaarde was voor de publieke toespraak die de president zaterdagmiddag hield. Voor het eerst sinds zijn besmetting sprak Trump zijn aanhangers weer in het openbaar toe. Enkele honderden aanhangers volgden de speech van Trump, die hij vanaf een balkon van het Witte Huis gaf.

Op 2 oktober testten Trump en zijn vrouw Melania positief op het virus. Uit voorzorg verbleef de president daarna een paar dagen in het militaire ziekenhuis Walter Reed. Maandagavond keerde Trump, die zei zich "erg goed te voelen", terug in het Witte Huis.