Kirgizische parlementariërs hebben zaterdag Sadyr Zhaparov verkozen tot nieuwe minister-president. Terwijl de stemming over de nieuwe premier gaande was, bestormden speciale eenheden het gebouw waar de onlangs uit de gevangenis bevrijde oud-president Almazbek Atambayev verbleef en zetten hem weer vast.

Zhaparov zat onlangs zelf nog vast voor betrokkenheid bij de gijzeling van een overheidsfunctionaris. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim elf jaar. De nieuwe premier ontkent schuldig te zijn en is naar eigen zeggen slachtoffer van een politiek proces.

Aanhangers van Zhaparov maakten vroegtijdig een einde aan de celstraf door hem tijdens de recente onlusten te bevrijden uit zijn cel.

Volgens Zhaparov heeft de huidige pro-Russische president Sooronbay Jeenbekov hem opnieuw verzekerd bereid te zijn op te stappen zodra een nieuwe regering is gevormd.

Onrusten over gesjoemel tijdens parlementsverkiezingen

In het Centraal-Aziatische land ontstond grote onrust na de parlementsverkiezingen op 4 oktober. Slechts vier van de zestien deelnemende partijen behaalden de kiesdrempel van 7 procent: drie van deze partijen hebben nauwe banden met Jeenbekov.

Tegenstanders van de regering klaagden over gesjoemel en betogers bestormden overheidsgebouwen. Ze bevrijdden ook oud-president Atambayev, die een celstraf van elf jaar uitzit wegens corruptie. Volgens zijn aanhangers ging het om een politiek proces. De bevrijding was echter maar van korte duur: Atambayev werd zaterdag weer vastgezet.

Door de betogingen en rellen verklaarde de Kirgizische kiesraad dinsdag de uitslag van de parlementsverkiezingen nietig. Diezelfde dag besloot de inmiddels ex-premier Kubatbek Boronov in navolging van dat besluit op te stappen.

Kirgizië is al jaren politiek instabiel

Het 6,5 miljoen inwoners tellende Kirgizië heeft een roerige recente politieke geschiedenis. In de afgelopen vijftien jaar werden twee presidenten afgezet en verdween oud-president Atambayev in de cel, nadat hij ruzie kreeg met zijn opvolger.

De politieke instabiliteit in het land is zorgwekkend voor Rusland. Dat heeft een luchtmachtbasis in de voormalige Sovjetrepubliek. Moskou heeft momenteel de handen al vol aan crises bij twee andere bondgenoten: Belarus en Armenië.