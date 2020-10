De Belarussische president Alexander Lukashenko heeft zaterdag volgens staatspersbureau Belta in de gevangenis van de geheime dienst gesproken met vastgezette oppositieleden. Over de precieze aanleiding en omstandigheden van het gesprek is nog veel onduidelijk. Wel zou Lukashenko, ook wel 'de laatste dictator van Europa' genoemd, tegen zijn politieke tegenstanders hebben gezegd dat "de grondwet niet op straat geschreven kan worden".

Volgens Belta duurde het gesprek 4,5 uur. Het staatspersbureau heeft slechts een klein deel van dit gesprek vrijgegeven en zegt dat de details van de bijeenkomst vertrouwelijk worden behandeld door de deelnemers.

Op de vrijgegeven beelden is te zien dat Lukashenko met elf gevangenen om tafel zit. Onder de gevangenen is ook oppositiekandidaat Viktor Babariko. Hij werd begin juli samen met zijn zoon opgepakt.

De woordvoerder van Babariko, Gleb German, zegt tegen persbureau Reuters in de authenticiteit van de beelden te geloven, maar niet te weten wat de reden is achter het gesprek. "Iedereen is deze informatie nog aan het verwerken", aldus de zegsman.

Vrijwel gehele Belarussische oppositie opgepakt of gevlucht

De 66-jarige Lukashenko is al ruim 26 jaar aan de macht in Belarus. Op 9 augustus won hij wederom de presidentsverkiezingen met ruim 80 procent van de stemmen, een uitslag die volgens vrijwel niemand kan kloppen.

Sinds de omstreden verkiezingswinst gaan dagelijks duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen Lukashenko. De demonstraties worden vaak hardhandig neergeslagen door de veiligheidstroepen. Duizenden betogers werden al opgepakt, waaronder ook veel (buitenlandse) journalisten.

Vrijwel de gehele Belarussische oppositie is opgepakt of gevlucht uit het Oost-Europese land.

Ondanks alle protesten en de controverse rondom de verkiezingswinst werd Lukashenko op 23 september onverwachts ingezworen voor zijn nieuwe termijn. De inauguratie werd niet vooraf aangekondigd wegens de grote onrust in het land.