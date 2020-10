Het aantal vluchtelingen uit Afrika naar de Canarische Eilanden is de laatste dagen fors gestegen. In 48 uur slaagden ruim duizend migranten erin de oversteek te maken, een aantal dat al tien jaar niet is waargenomen.

De meeste migranten werden in overvolle bootjes voor de kust ontdekt en aan land gebracht.

De Spaanse regering kondigde deze week nieuwe maatregelen aan. De route van West-Afrika naar de Canarische Eilanden wint sinds enkele jaren weer aan populariteit. Een eerdere piek was het jaar 2006, toen ruim dertigduizend migranten de Spaanse eilandengroep bereikten.

Dit jaar kwamen al ongeveer 7.500 migranten uit Afrika aan op de Canarische Eilanden. Dat is tot nu toe al bijna drie keer zoveel als vorig jaar.

Canarische Eilanden liggen vlak bij West-Afrikaanse kust

De Canarische Eilanden zijn 100 kilometer van de West-Afrikaanse kust verwijderd. Een groot deel van de vluchtelingen en andere migranten zou echter uit Senegal zijn vertrokken, ruim 1600 kilometer verderop. Als de eilanden worden gemist, komen schepen vaak in de problemen door de ruige open oceaan.

Het totale aantal migranten dat overlijdt tijdens de gevaarlijke oversteek is niet bekend. Wel melden Spaanse media dat dit jaar al zeker 250 mensen zijn verdronken. Met enige regelmaat moeten reddingsschepen in actie komen om de vaak wankele bootjes te helpen.