De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdagmiddag (lokale tijd) voor het eerst een publieke toespraak gehouden sinds hij ruim een week geleden positief testte op het coronavirus. Vanaf een balkon van het Witte Huis sprak hij een menigte van enkele honderden aanhangers toe. De toespraak zou alleen doorgaan bij een negatieve coronatest, maar het Witte Huis wilde zaterdag zijn recentste testuitslag niet bekendmaken.

Doordat Trump vanaf het balkon de menigte toesprak, was er voldoende afstand tussen hem en het publiek. Het publiek hield echter weinig afstand tot elkaar en droeg in veel gevallen ook geen mondmasker, of deed deze tijdens de toespraak af om te juichen.

De bijeenkomst van zaterdag bij het Witte Huis kan worden gezien als een hervatting van Trumps presidentscampagne. De Amerikaanse president zei in zijn toespraak zich geweldig te voelen en haalde, zoals verwacht, hard uit naar zijn Democratische tegenstander Joe Biden en diens vicepresidentskandidaat Kamala Harris.

65 Trump houdt toespraak na besmetting: 'Dank voor jullie gebeden'

Trump gestopt met innemen medicatie

Maandag verliet Trump het militaire ziekenhuis in Bethesda waar hij ruim drie dagen werd behandeld. Over zijn gezondheid is nog altijd veel onduidelijk. Zowel ingewijden binnen het Witte Huis als de lijfartsen van Trump brachten afgelopen week tegenstrijdige informatie naar buiten.

Trump kreeg in het militaire ziekenhuis een experimentele behandeling, bestaande uit het ebolamedicijn remdesivir en een cocktail van synthetische antilichamen. Donderdag liet hij weten inmiddels te zijn gestopt met die behandeling. Hij krijgt alleen nog de steroïde dexamethason om ervoor te zorgen dat het zuurstofgehalte in zijn bloed op het juiste niveau blijft.