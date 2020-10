In Nigeria gaan al dagen demonstranten de straat op om te demonstreren tegen excessief politiegeweld. De betogers richten hun pijlen op de zogeheten antidiefstaleenheid van de politie, de Special Anti Robbery Squad (SARS). Die eenheid wordt al jaren zelf beschuldigd van het beroven van burgers. De laatste betogingen braken uit na een video van afgelopen week, waarop te zien was hoe SARS-agenten mogelijk betrokken waren bij de dood van een man in de Nigeriaanse staat Delta.

Volgens de politie is de video nep, maar de betogers geloven dat niet. Demonstranten proberen volgens de Nigeriaanse nieuwssite The Nation zaterdagavond het hoofdkantoor van de politie te bereiken in de hoofdstad Abuja om de opheffing van de eenheid te eisen.

Net als de afgelopen dagen zette de politie traangas in op verschillende plekken in het land om betogers te verspreiden. Het is onduidelijk hoeveel demonstranten er precies op de betogingen zijn afgekomen.

Al Jazeera meldt dat donderdag in de zuidelijke stad Ughelli bij een demonstratie al zeker één agent en één demonstrant om het leven zijn gekomen.

De SARS-eenheid wordt al jaren beschuldigd van onterechte controles, ontvoering, beroving en excessief geweld. Zo zouden SARS-agenten zonder opgaaf van reden de telefoons mogen inzien van mensen als het vermoeden bestaat van betrokkenheid bij een misdaad. Hierna worden mensen soms onterecht vastgezet of gechanteerd om grote geldbedragen over te maken.

De betogers, voornamelijk jongeren, proberen via sociale media internationale aandacht te vragen voor hun demonstraties. De hashtag endSARS is al een paar dagen trending op Twitter.

Politie belooft hervormingen

De politie heeft toegezegd de eenheid te zullen hervormen. SARS-agenten mogen geen routinecontroles meer doen en moeten een uniform dragen. Nu zijn deze agenten nog vaak onherkenbaar. Voor de betogers is deze wijziging onvoldoende. Zij willen dat de hele SARS-eenheid wordt opgeheven.

De demonstraties kregen veel aandacht nadat de populaire Nigeriaanse zanger Naira Marley via Instagram een gesprek hield met een woordvoerder van de politie. Die video werd bekeken door ruim dertigduizend mensen.