In de regio Nagorno-Karabach is zaterdag om 10.00 uur (12.00 uur plaatselijke tijd) een staakt-het-vuren van kracht geworden. Kort na het ingaan van de wapenstilstand beschuldigen Armenië en Azerbeidzjan elkaar echter van het uitvoeren van nieuwe aanvallen. Het is nog onduidelijk of het bestand standhoudt.

Volgens het Armeense ministerie van Defensie lanceerden Azerbeidzjaanse troepen om 10.05 uur een raket richting Karakhanbeyli, een gebied langs de frontlinie. Het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie meldde op zijn beurt dat Armeense troepen beschietingen uitvoerden in Terter en Agdam, dertig minuten nadat het staakt-het-vuren was ingegaan.

De landen spraken in de nacht van vrijdag op zaterdag af de wapens neer te leggen in het conflict over Nagorno-Karabach. Rusland, lid van de Minsk-groep van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, bemiddelde de wapenstilstand tussen de twee partijen in Moskou.

Hoewel het onbekend is hoelang het bestand precies gaat duren, is het een onverwachte ontwikkeling in het conflict dat de laatste twee weken alleen maar escaleerde. Azerbeidzjan zei eerder nog geen concessies te willen doen in het conflict en het gebied te willen heroveren.

Momenteel wordt er nog gevochten langs de oostelijke grenzen van Nagorno-Karabach en ten noorden van de Iraanse grens. (Infografiek: NU.nl/Joris Knikkink)

Exacte dodenaantallen niet bekend

In Nagorno-Karabach vechten momenteel voornamelijk Armeense separatisten, maar die kunnen vaak lastig op tegen het modernere wapentuig van de Azeri's, die steun krijgen van Turkije.

Door tegenstrijdige informatie vanuit de twee kampen is het lastig om informatie over bijvoorbeeld slachtoffers te verifiëren. Exacte dodentallen zijn dan ook niet bekend. Wel is duidelijk dat die naar schatting al in de honderden lopen.

De hoofdstad van Nagorno-Karabach, Stepanakert, werd in de afgelopen week hevig gebombardeerd. Daarbij werd veel schade aangericht en vielen mogelijk ook burgerslachtoffers. In Nagorno-Karabach wonen ongeveer 150.000 mensen.