Het tweede verkiezingsdebat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Democratische presidentskandidaat Joe Biden dat op 15 oktober plaats zou vinden, is afgelast. Dat laat de commissie achter de debatten vrijdagavond (lokale tijd) weten. De commissie heeft het besluit genomen nadat onenigheid ontstond over de vorm van het debat, dat vanwege het coronavirus online gevoerd zou worden.

"Het is nu duidelijk dat er geen debat is op 15 oktober, en de CPD gaat nu de aandacht richten op de voorbereiding van het laatste presidentiële debat, dat gepland is op 22 oktober", aldus de commissie in een verklaring.

De commissie besloot donderdag het debat van 15 oktober online plaats te laten vinden, om zo de gezondheid van alle betrokkenen te beschermen. De kandidaten zouden niet meer op dezelfde locatie in Miami, maar vanaf verschillende locaties online in debat gaan met elkaar.

Trump en een aantal naasten, onder wie zijn adviseur Hope Hicks, testten vorige week namelijk positief op het coronavirus. De president zelf werd enkele dagen opgenomen en werd maandag weer ontslagen uit het ziekenhuis.

Trump zegt dat hij inmiddels is hersteld en niet meer besmettelijk is. Ook zegt hij sinds vrijdagavond geen medicatie meer te nemen voor zijn coronabehandeling. Ondanks verwijten over de nonchalante houding tegenover zijn besmetting, is de president sinds woensdag weer aan het werk in het Oval Office.

Kandidaten kondigden alternatief programma aan op dag van tweede debat

Het besluit van de commissie riep weerstand op bij Trump, die donderdag zei niet mee te willen doen aan deze vorm van debatteren. "Ik ga mijn tijd niet verspillen aan een online debat", aldus de president tegen Fox Business.

Biden liet eerder al weten niet op de gebruikelijke manier met Trump in debat te willen gaan zolang de president nog besmettelijk is.

Beide kandidaten kondigden daarom een alternatief programma voor 15 oktober aan. Zo heeft Trump laten weten een campagnebijeenkomst te willen houden. Biden is van plan die dag vragen van kiezers te beantwoorden.

Eerste debat tussen kandidaten verliep chaotisch en vijandig

Trump en Biden troffen elkaar voor het eerst op 30 september, in een debat dat niet alleen chaotisch, maar ook vijandig te noemen was. Beide kandidaten schuwden tijdens het felle debat persoonlijke beledigingen niet en waren vaak gelijktijdig aan het woord. Trump onderbrak Biden welgeteld 73 keer tijdens het negentig minuten durende debat.

De kandidaten kregen vragen over onder meer COVID-19 en het risico op verkiezingsfraude. Inhoudelijk leidde het chaotische debat tot weinig verrassingen.

Het debat tussen running mates Mike Pence en Kamala Harris, dat op 8 oktober werd gehouden, verliep minder fel. In tegenstelling tot Trump en Biden, braken de running mates amper in op elkaars spreektijd. Zowel Pence als Harris wist een aantal vragen van moderator Susan Page onbeantwoord te laten, maar zagen wel de kans om de standpunten van hun eigen campagnes te presenteren.

Het debat op 22 oktober gaat vooralsnog gewoon door. Volgens de commissie heeft zowel Trump als Biden toegezegd bij het debat aanwezig te zijn.