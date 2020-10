Noord-Korea viert zaterdag de 75e verjaardag van de Arbeiderspartij, de enige partij in het stalinistisch geregeerde land. Het regime organiseerde de grootste militaire parade uit de geschiedenis van het land, ondanks het coronavirus en de zieltogende economie.

Volgens Daily NK, dat bronnen in Noord-Korea heeft, oefenden zeker 32.000 soldaten maandenlang om ervoor te zorgen dat iedereen precies in de pas zou lopen. Fouten worden niet getolereerd en zwaar bestraft.

Zuid-Koreaanse waarnemers menen dat het Noord-Koreaanse regime met de enorme parade eenheid in de partij wilde uitstralen en nieuwe wapensystemen wilde tonen. Tijdens de parade waren de enorme raketten op opleggers zoals gebruikelijk weer volop aanwezig, waaronder een enorme lange-afstandsraket.

Of de getoonde wapensystemen daadwerkelijk functioneren, is nog de vraag. Koreadeskundige Remco Breuker van de Universiteit Leiden sluit niet uit dat het gaat om showstukken van "papier-maché". Als dat niet zo is, verwacht hij dat de Noord-Koreanen op korte termijn rakettesten zullen uitvoeren om dat te laten zien. "Kim Jong-un maakt al een jaar toespelingen op een nieuw wapensysteem dat Noord-Korea zou bezitten."

Niet duidelijk hoe hard coronavirus Noord-Korea raakt

Volgens het regime heeft Noord-Korea, dat meer dan 25 miljoen inwoners heeft, maar beperkt te lijden onder het coronavirus. Waarnemers hechten daar weinig geloof aan, maar betere informatie is moeilijk te bemachtigen.

"Alles wijst erop dat het slecht gaat, maar ik heb daar nog geen hard bewijs voor gezien", zegt Breuker. "Vanuit de overheid is men in ieder geval doodsbang voor het virus. De grenzen worden heel streng bewaakt, zowel die met China als die met Zuid-Korea en de zeegrenzen. De handel met China ligt voor een groot deel stil - ook de informele handel. Ik weet niet hoe betrouwbaar de cijfers zijn, maar er zou tot 90 procent minder verkeer zijn aan de Chinese grens. Dan komt er dus ook minder voedsel binnen. Iemand zei laatst tegen me dat het coronavirus voor elkaar heeft gekregen wat de sancties niet hebben kunnen bereiken: Noord-Korea laten voelen dat het afgesneden is."

Wat buiten kijf staat, is dat het land in een slechte positie verkeert om een pandemie het hoofd te bieden. "Ze hebben artsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen, maar geen medische voorraden, zoals geneesmiddelen, ventilatoren, infusen of middelen om de omgeving steriel te houden."

De situatie in het land wordt verder bemoeilijkt door recente natuurrampen. Breuker: "Er is veel regenval geweest, en doordat veel bergen en heuvels zijn leeggekapt, leidt dat tot modderstromen. Bovendien is Noord-Korea in de afgelopen tijd getroffen door drie tyfoons."

Internationale spanningen slopen Noord-Koreaanse economie

Noord-Korea kampt daarnaast met een zeer zwakke economie. Herstel is lastig, doordat de geïsoleerde internationale positie van het land weinig uitzicht op verbetering biedt.

Eerder dit jaar bliezen de Noord-Koreanen een kantoor op aan de grens, waar voorheen overleg met de Zuid-Koreanen plaatsvond. Pyongyang was woedend over luchtballonnen met kritische boodschappen gericht tegen het regime, die door particulieren werden opgelaten aan de zuidkant van de grens.

Mogelijk zal Noord-Korea na de verjaardag van de partij proberen de impasse in de relaties met Seoel en Washington te doorbreken, zeggen analisten. "Dat is een heel veilige gok, want dat doen ze altijd", stelt Breuker. Volgens hem is het dan de vraag of de Noord-Koreanen die stap zetten omdat ze er zo belabberd aan toe zijn of omdat het past in dat bekende patroon van aantrekken en afstoten.