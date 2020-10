De regeringen van Armenië en Azerbeidzjan hebben toegezegd vrijdag in Moskou te komen praten over een staakt-het-vuren, maakt de Russische regering bekend. Rusland bemiddelt al jaren in het conflict tussen de twee oud-Sovjetrepublieken over de betwiste enclave Nagorno-Karabach.

"Bakoe en Jerevan hebben hun deelname bevestigd", zei Maria Zakharova, woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, vrijdagochtend tegen persbureau AFP.

De twee strijdende partijen deden dat na een uitnodiging van de Russische president Vladimir Poetin op donderdag. Poetin dringt aan op een staakt-het-vuren op humanitaire gronden, onder meer zodat Armenië en Azerbeidzjan krijgsgevangenen en de lichamen van gesneuvelde soldaten kunnen uitwisselen.

Internationale waarnemers menen dat het huidige conflict zeker vierhonderd levens heeft geëist, waaronder die van tientallen burgers. Volgens Armenië zijn 350 Armeense militairen gesneuveld. Azerbeidzjan heeft nog geen gesneuvelde militairen aan eigen zijde bevestigd.

Het Russische aanbod om te bemiddelen volgde op een eerste poging van Frankrijk, Rusland en de VS om vredesgesprekken te organiseren in Genève. Dat gebeurde onder de paraplu van de zogeheten Minskgroep van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Armenië weigerde echter deel te nemen, zolang er nog werd gevochten.

Angst voor een grote oorlog

De zoektocht naar een staakt-het-vuren wordt bemoeilijkt door de invloed van Turkije, dat - het eveneens islamitische - Azerbeidzjan volmondig steunt. Rusland en Frankrijk stellen dat Turkije strijders uit Noord-Syrië naar Azerbeidzjan heeft gestuurd om mee te vechten.

De Turkse inmenging wakkert de internationale angst aan dat het conflict zal uitlopen op een volwaardige oorlog, waarin Turkije en Rusland ook tegenover elkaar komen te staan. Moskou probeert angstvallig neutraal te blijven in het conflict tussen de twee oud-Sovjetrepublieken, maar het is de vraag hoelang dat is vol te houden. Rusland heeft namelijk een luchtmachtbasis in Armenië en een militair verdedigingsverdrag met dat land.

Tienduizenden burgers op de vlucht geslagen

Armenië en Azerbeidzjan voeren sinds vorige maand zware gevechten in het conflict over de enclave Nagorno-Karabach. Het gebied ligt geheel binnen de internationaal erkende Azerbeidzjaanse grenzen, maar kent een overwegend etnisch Armeense bevolking en heeft na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie de onafhankelijkheid uitgeroepen als de Republiek Artsach.

Dat leidde tot een oorlog, die in 1994 eindigde met een staakt-het-vuren. Tot een permanente vredesovereenkomst kwam het nooit. Sindsdien vonden er regelmatig schermutselingen plaats. De huidige gevechten, die eind september zijn begonnen, zijn de hevigste sinds de oorlog.

Zowel Armenië als Azerbeidzjan beschuldigt de tegenstander van artilleriebeschietingen op burgerdoelwitten. Tienduizenden burgers aan beide kanten zijn inmiddels op de vlucht geslagen voor het geweld.