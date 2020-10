De Nobelprijs voor de Vrede is dit jaar toegekend aan het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties, maakt het Noorse instituut achter de prestigieuze prijs vrijdag bekend.

Het WFP krijgt de prijs onder meer voor de strijd tegen honger en het verbeteren van de omstandigheden voor vrede in conflictgebieden. Daarnaast probeert de organisatie, die vorig jaar bijna honderd miljoen mensen in 88 landen hielp, te voorkomen dat honger als wapen wordt gebruikt.

"Het WFP speelt een sleutelrol in de multilaterale samenwerking om van voedselzekerheid een instrument van vrede te maken", zegt het Noorse Nobelcomité. "Het heeft een sterke bijdrage geleverd aan het mobiliseren van VN-lidstaten om het gebruik van honger als oorlogs- en conflictwapen te bestrijden."

Het comité verklaart daarnaast dat door de coronapandemie wereldwijd veel meer mensen honger lijden. Er wordt benadrukt dat het WFP ook zonder de pandemie "een waardige ontvanger" van de prijs is. "De pandemie en de bijbehorende uitdagingen hebben de redenen om voor het WFP te kiezen versterkt."

Het WFP laat weten dankbaar te zijn voor de Nobelprijs, waar dit jaar een bedrag van bijna 1 miljoen euro aan is verbonden. "Dit is een krachtige herinnering aan de wereld dat vrede en geen honger hand in hand gaan", aldus de VN-organisatie.

Prijs wordt later dit jaar uitgereikt in Oslo

De winnaars van de Nobelprijzen voor de Geneeskunde, Natuurkunde, Scheikunde en Literatuur zijn eerder deze week bekendgemaakt. De prijzen worden via een vanwege de coronapandemie aangepaste ceremonie op afstand uitgereikt.

Dit gebeurt traditiegetrouw op 10 december, de sterfdag van Alfred Nobel. De naamgever en grondlegger van de prijzen staat ook bekend als de uitvinder van dynamiet. De eerste Nobelprijzen werden in 1901 uitgereikt, vijf jaar na zijn overlijden.

Bekende winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede zijn Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Moeder Teresa en Malala Yousafzai. De prijs ging vorig jaar naar de Ethiopische premier Abiy Ahmed Ali vanwege zijn inspanningen om een langlopend conflict met buurland Eritrea op te lossen.