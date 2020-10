Het aantal positieve coronatests in België stijgt hard en blijft de komende tijd waarschijnlijk toenemen, heeft het Belgisch Nationaal Crisiscentrum vrijdag bekendgemaakt. De grootste toename is in Brussel en Wallonië te zien.

Afgelopen maandag werden 4.601 nieuwe besmettingen vastgesteld in België, een dagrecord. "Dat geeft aan dat de cijfers waarschijnlijk nog een tijdje in een stijgende lijn zullen blijven gaan", aldus viroloog Steven Van Gucht tijdens een persconferentie.

Tussen 29 september en 5 oktober zijn elke dag gemiddeld 2.916 positieve tests gemeld in België, 72 procent meer dan de week daarvoor. De positiviteitsratio, het aantal tests dat positief is, is met 2,6 procent gestegen tot 8,2. Volgens Van Gucht zullen de cijfers met dit tempo om de negen dagen verdubbelen.

Vooral in Brussel en in de Waalse provincies neemt het aantal positieve tests toe. Waardoor de cijfers in Wallonië harder stijgen dan in Vlaanderen, is niet duidelijk. "In de voorbije weken is er in zowel Vlaanderen als Wallonië kritiek geweest op de maatregelen, maar explicieter in Wallonië. Maar of dat verklaart dat mensen zich minder goed aan de maatregelen houden, blijft lastig te zeggen", aldus Van Gucht.

De toename van het aantal positieve tests doet zich voor in alle leeftijdsgroepen, maar er is geleidelijk aan een verschuiving van de jongere naar de oudere leeftijdsgroepen te zien, "met relatief grote toenames bij de veertigplussers". In bejaardenhuizen steekt het coronavirus ook weer meer de kop op.

Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. In de afgelopen week werden elke dag gemiddeld 96 coronapatiënten opgenomen; vorige week waren dat er nog 69. Er liggen nu in totaal 1.110 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen en 213 op de intensive care.

Vanaf vrijdag strengere maatregelen

Vanaf vrijdag gelden er strengere coronamaatregelen in België. Zo mogen inwoners van het land met maximaal drie mensen per maand 'nauw contact' hebben, ofwel contact zonder de coronamaatregelen in acht te nemen. Eerst was dit nog met vijf mensen toegestaan.

Ook moeten cafés om 23.00 uur de deuren sluiten en mogen maximaal vier mensen op bezoek komen.

In Brussel zijn vrijdag nog strengere regels ingegaan. Zo moeten cafés en feestzalen voor een maand dicht en geldt er een alcoholverbod in de openbare ruimten.