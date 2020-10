De FBI heeft dertien mannen opgepakt, omdat die van plan zouden zijn de gouverneur van de staat Michigan te ontvoeren, meldt de opsporingsdienst donderdag. Het vermeende doelwit, Democraat Gretchen Whitmer, ligt bij rechtse demonstranten onder vuur vanwege haar coronamaatregelen. Ze beschuldigt de Amerikaanse president Donald Trump ervan extremistische groeperingen aan te moedigen.

Zes van de dertien mannen zouden sinds de zomer hebben gewerkt aan een plan om Whitmer te ontvoeren in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Ze trainden onder meer met wapens, maakten explosieven en surveilleerden in augustus bij het vakantiehuis van de gouverneur, aldus de FBI. Ze zijn aangehouden wegens samenzwering tot een ontvoering. De mannen kunnen een levenslange celstraf opgelegd krijgen.

De zeven andere mannen zijn aangehouden voor onder meer de ondersteuning van terroristische activiteiten, het in kaart brengen van adressen van politieagenten en dreigen met geweld met als doel een burgeroorlog te beginnen. Zij zijn lid van de militie Wolverine Watchmen.

De FBI kwam de verdachten op het spoor via sociale media en het onderscheppen van versleutelde berichten. Ook zijn in het onderzoek undercoveragenten en informanten ingezet, aldus de federale politie- en opsporingsdienst. Het is niet duidelijk wanneer ze zijn aangehouden.

Groep wilde een coup plegen in Michigan

Volgens de FBI wilden de verdachten mensen samenbrengen voor "gewelddadige acties" tegen lokale regeringen die in hun ogen de Amerikaanse grondwet schenden.

Aanvankelijk hadden ze het plan om contact te leggen met Amerikaanse milities. Met zo'n tweehonderd militieleden wilde de groep een overheidsgebouw in Michigan bestormen en de gouverneur vervolgen voor hoogverraad. Later besloten ze van dat plan af te zien en Whitmer te ontvoeren.

Whitmer houdt Trump deels verantwoordelijk

Whitmer zegt dat Trump medeplichtig is aan de plannen van de groep. Ze verwijst onder meer naar de uitspraken die hij deed tijdens het debat met presidentskandidaat Joe Biden. Desgevraagd leek de president te weigeren racistische groeperingen af te keuren. Ook vroeg hij de neofascistische groepering Proud Boys "paraat" te staan.

"Wanneer onze leiders binnenlandse terroristen ontmoeten, met ze bevriend raken en aanmoedigen, dan legitimeren ze hun acties en zijn ze medeplichtig", aldus de gouverneur.

Gouverneur al langer doelwit van rechts

Rechtse demonstranten, Republikeinse politici en Trump zijn fel tegen de coronamaatregelen die Whitmer heeft getroffen in Michigan. In de staat met bijna tien miljoen inwoners zijn tot nu toe zo'n 145.000 personen besmet en ruim zevenduizend coronapatiënten overleden.

Afgelopen april marcheerden duizenden tegenstanders van de gouverneur naar het overheidsgebouw. Velen van hen waren gewapend met semiautomatische geweren. Trump moedigde hen toen aan met de tweet: "Bevrijd Michigan!"