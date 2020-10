Het tweede verkiezingsdebat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en presidentskandidaat Joe Biden zal vanwege het coronavirus online plaatsvinden. Trump weigert dit echter, omdat hij niet op afstand een debat wil voeren.

De president zegt donderdag tegen FOX Business een virtueel debat onacceptabel te vinden. Trump testte een week geleden positief op het coronavirus en werd maandag ontslagen uit het ziekenhuis.

De Democratische presidentskandidaat Biden, die vooralsnog negatief testte, zei eerder niet op de gebruikelijke manier met Trump te willen debatteren zolang de president nog besmettelijk is. Trump zegt dat hij inmiddels hersteld is en niet langer het virus kan verspreiden.

Trumps lijfarts zegt dat de president al een paar dagen klachtenvrij is. Door tegenstrijdige verklaringen van stafchef Mark Meadows en artsen ontstond in het afgelopen weekend veel twijfel over Trumps gezondheid.

Debat online vanwege coronavirus

De commissie achter de debatten zegt voor een online debat te kiezen om de gezondheid van alle betrokkenen te beschermen. Trumps adviseur Hope Hicks testte vorige week positief op het virus, net als veel andere Republikeinen. Zij was in de buurt van Trump tijdens diens eerste debat met Biden op 29 september.

Volgens de commissie verandert de inhoud van het debat op 15 oktober niet. De kandidaten zullen volgens het plan deelnemen vanaf verschillende locaties, maar Trumps campagneteam wil in plaats daarvan een verkiezingsbijeenkomst houden.

In de nacht van woensdag op donderdag debatteerden Trumps vicepresident Mike Pence en Bidens running mate Kamala Harris met elkaar. De kandidaten blonken vooral uit in het ontwijken van vragen om hun voorbereide standpunten te verkondigen.

195 'Illustratief dat vlieg de hoofdrol pakt bij debat Harris en Pence'

Stelling