Voor de derde dag op rij gingen duizenden mensen in Indonesië de straat op om te demonstreren tegen een nieuwe arbeidswet. In de hoofdstad Jakarta trad de politie donderdag hard op. In de laatste dagen zijn zeker zeshonderd personen aangehouden.

Ook op andere plekken in het land wordt gedemonstreerd. In Jakarta gooiden betogers stenen naar de politie. Ook waren explosies te horen.

De politie grijpt donderdag hard in en gebruikt traangas en waterkanonnen om de demonstranten uiteen te drijven.

De nieuwe arbeidswet, die volgens president Joko Widodo is bedoeld om de huidige regelgeving te vereenvoudigen, is maandag goedgekeurd door het parlement. Volgens de betogers leidt de wet tot meer ongelijkheid en milieuschade.

Nieuwe regels voor het minimumloon

Voorheen werd het minimumloon per sector afgesproken. Gouverneurs mogen het minimumloon voortaan zelf bepalen. Ook worden mensen minder lang doorbetaald na ontslag en hoeven werkgevers hun personeel nog slechts een dag per week vrij te geven.

In de afgelopen dagen demonstreerden met name jongeren. Deze betogingen verliepen relatief rustig. Duizenden veiligheidstroepen zijn dagelijks in de hoofdstad op de been om te voorkomen dat de demonstraties uit de hand lopen.

De demonstraties worden volgens BBC News gesteund door een coalitie van vijftien actiegroepen, waaronder vakbonden. Die roepen medewerkers op te gaan staken.

Betogers steken een metrostation in de Indonesische hoofdstad Jakarta in brand (foto: ANP).

Bedrijven krijgen sneller een milieuontheffing

Bedrijven krijgen door de nieuwe wet sneller vergunningen en ontheffingen voor projecten die een negatieve impact op het milieu hebben. Zo hoeven ondernemingen alleen nog maar toestemming te vragen als een project een zeer groot risico voor het klimaat vormt.

De nieuwe wet was een van de speerpunten van de regering. Volgens het parlement worden met de wet negen miljoen banen gecreëerd.

Het land met ruim 267 miljoen inwoners, dat voor een groot deel van inkomsten uit toerisme afhankelijk is, is zwaar getroffen door het coronavirus.