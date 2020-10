Nederland zal Europese sancties tegen Rusland steunen, meldt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken woensdag op Twitter. Volgens de minister is Russische betrokkenheid de enige mogelijke verklaring voor de vergiftiging van de Russische oppositieleider Alexei Navalny.

"De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) bevestigt ook dat novichok is gebruikt bij de vergiftiging van Navalny. Het maakt niet uit wanneer of waar, het gebruik van chemische wapens is onacceptabel. Wij delen de conclusie van Duitsland en Frankrijk dat er geen andere mogelijke uitleg is voor de vergiftiging van Navalny dan Russische betrokkenheid en verantwoordelijkheid", schrijft Blok op Twitter .

Duitsland en Frankrijk kondigden woensdagmiddag aan met sancties te komen tegen Russen die betrokken zouden zijn bij de vergiftiging. Hiertoe besloten de landen na het uitblijven van uitleg vanuit Moskou. Volgens Blok zal Nederland de oproep tot sancties bij de volgende bijeenkomst van de Europese Unie steunen.

Navalny werd in augustus onwel tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland. Hij mocht naar Duitsland om daar behandeld te worden en verbleef weken in het Berlijnse Charité-ziekenhuis . Onderzoekers stelden vast dat hij is vergiftigd met novichok. Inmiddels is Navalny aan de beterende hand.

Westerse landen eisen opheldering van Moskou, maar het bewind van president Vladimir Poetin ontkent elke betrokkenheid. Blok zei al eerder voor sancties te zijn als duidelijk zou worden wie achter de vergiftiging zat.