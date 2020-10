Derek Chauvin, de voormalig politieagent die is aangeklaagd voor het doden van de zwarte Amerikaan George Floyd, is woensdag op borgtocht vrijgelaten, blijkt uit rechtbankpapieren. Chauvin werd voorwaardelijk vrijgelaten na het betalen van een borgsom van 1 miljoen dollar (bijna 850.000 euro).

In juni kreeg Chauvin een borgsom van 1,25 miljoen dollar opgelegd van de Amerikaanse rechter. Later werd dit bedrag verlaagd naar 1 miljoen dollar. Daarvoor moest Chauvin zich wel aan een aantal voorwaarden houden, zoals het inleveren van zijn vuurwapens. Ook wordt de ex-agent verboden om contact op te nemen met de familie van Floyd. In maart 2021 moet Chauvin voor de rechter verschijnen.

Chauvin is aangeklaagd voor doodslag, omdat hij in mei dit jaar minutenlang zijn knie in de van Floyd drukte tijdens diens arrestatie. Floyd overleed later in het ziekenhuis.

Ook drie collega's van Chauvin werden ontslagen en aangeklaagd voor het helpen bij en het bijdragen aan de dood van Floyd. Zij betaalden eerder al hun gezamenlijke borgsom van 750.000 dollar en kwamen op borgtocht vrij. Ook dit drietal moet waarschijnlijk in maart volgend jaar voor de rechter verschijnen.

De doodsoorzaak van Floyd is nog steeds omstreden, maar volgens het Amerikaanse openbaar ministerie staat vast dat het slachtoffer zonder de brute behandeling door Chauvin nog in leven zou zijn.

De fatale arrestatie leidde tot protesten in de Verenigde Staten tegen politiegeweld en racisme. Ook in Nederland werden zogeheten Black Lives Matter-demonstraties georganiseerd in onder meer Amsterdam, Utrecht en Maastricht.