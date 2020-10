Tientallen dode zeedieren, van zee-egels tot zeehonden, spoelden in de afgelopen week aan op verschillende stranden van het Oost-Russische schiereiland Kamtsjatka. Milieuorganisaties spreken van een ecologische ramp en Rusland heeft een strafrechtelijk onderzoek geopend. Wat is er aan de hand in het water van Kamtsjatka? Dit weten we tot nu toe.

Het is nog onduidelijk wat de massasterfte van zeedieren heeft veroorzaakt. Meerdere partijen lijken een olielek uit te sluiten.

Greenpeace-activisten maken melding van gelig schuim dat op het water bij Kamtsjatka drijft en het Wereld Natuur Fonds denkt dat er een oplosbare giftige stof in het water is terechtgekomen.

Onderzoekers die woensdag met een helikopter over de kustwateren vlogen, zagen verkleuringen in het water. Wat deze verkleuringen veroorzaakt, is nog niet bekend. Duikers melden dat het water in sommige baaien donkerbruin kleurt en dat op bepaalde dieptes door deze verkleuringen vrijwel niets te zien is.

Eerste testresultaten geven geen duidelijkheid

De lokale overheid heeft een onderzoek geopend en watermonsters genomen. Deze zijn voor onderzoek naar de steden Vladivostok en Moskou verstuurd.

De eerste resultaten geven volgens de autoriteiten nog geen uitsluitsel. Er zit opvallend veel fenol, olie, fosfaat en borium in een aantal monsters, maar die stoffen hebben volgens de onderzoekers de schade niet kunnen veroorzaken. Dagelijks moeten er nieuwe testresultaten worden gepubliceerd.

Greenpeace heeft monsters genomen voor eigen onderzoek. De organisatie zegt "verdachte sporen" te hebben gevonden bij het bekken van de rivier Nalytsjeva, die door het gebied stroomt. Het is nog onduidelijk om wat voor sporen het gaat. Tegelijkertijd zal het Wereld Natuur Fonds (WWF) ook een onderzoek opzetten en de resultaten delen met Rusland.

Stortplaats voor chemicaliën lekt mogelijk in rivier

Enkele experts denken dat het gaat om raketbrandstof die vanuit een militaire basis in zee is gelekt. De Russische marine ontkent elke betrokkenheid en zegt dat er recent geen ongevallen of ongebruikelijke gebeurtenissen zijn gemeld. Ook zou uit lokaal onderzoek blijken dat er bij deze basis geen sprake van een lek is.

Lokale autoriteiten hebben donderdag gefocust op Kozelsky, een stortplaats voor chemicaliën. Ook daar is vanuit de lucht naar gekeken, maar zonder resultaat. Greenpeace vreest dat chemicaliën vanuit deze stortplaats in het grondwater terecht zijn gekomen en daarna in een rivier zijn gestroomd. De lokale overheid sluit dit nu uit, omdat in watermonsters nabij Kozelsky organismen zouden zijn gevonden die alleen in schoon water kunnen overleven.

Vooralsnog is er nog geen definitief antwoord op de vraag wat de bron van de vermeende chemicaliën is.

95 procent van de dieren op de zeebodem is dood

Inmiddels zou 95 procent van de organismen op de bodem van de Avatsjabaai langs Kamtsjatka dood zijn. Op beelden is te zien dat zeehonden, zee-egels, octopussen en andere zeedieren zijn aangespoeld.

Duikers benadrukken dat niet al het leven op de zeebodem is uitgeroeid. Zo zouden er nog heremietkreeftjes, mosselen en groenlingen op de bodem leven. Ook grotere dieren zoals otters, zeehonden en walvissen zouden nog in het water van de baaien leven. Hun gedrag zou ook niet zijn aangetast door de situatie.

Het probleem beperkt zich niet alleen tot zeedieren. Elf mensen werden misselijk en kregen last van hun ogen nadat zij met het water in aanraking waren gekomen. Geen van hen hoeft in het ziekenhuis opgenomen te worden. Federale toxicologen zullen naar Kamtsjatka komen om de surfers verder te onderzoeken.

Zaterdag gaat een team van wetenschappers uit verschillende onderzoeksvelden weer het water op, samen met een team duikers. Greenpeace-medewerkers zijn uitgenodigd om mee te gaan op deze veldtocht.

Medewerkers van de Russische overheid gaan het water op om monsters te nemen. (Foto: ANP)