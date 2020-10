Twee mannen zijn woensdag veroordeeld voor hun rol in een aanslag op een winkelcentrum in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Bij de aanval in september 2013 kwamen 67 personen om het leven, onder wie een 33-jarige Nederlandse. De straffen van het tweetal worden later deze maand vastgesteld.

De twee mannen hebben volgens de rechtbank samengewerkt met de vier terroristen die bij de aanslag zijn omgekomen. Ze zijn veroordeeld voor samenzwering tot een terroristische aanslag en het steunen van een terroristische groep.

Tijdens de aanslag en een vier dagen durende gijzeling in het luxe winkelcentrum Westgate kwamen 67 mensen om het leven. Daarnaast vielen er ook veel gewonden. Naast de 33-jarige vrouw bevonden zich ook zeven andere Nederlanders in het winkelcentrum. Zij bleven ongedeerd.

De Somalische terroristische organisatie Al Shabaab eiste de aanslag op. Die organisatie zou banden hebben met de netwerken van Al Qaeda en Islamitische Staat (IS). Het is niet duidelijk welke personen precies verantwoordelijk zijn voor de aanslag.

In het onderzoek naar de aanvallen zijn drie personen opgepakt. Het proces tegen hen begon in januari 2014. Een van hen is woensdag vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs. De twee anderen krijgen op 22 oktober hun straf te horen.