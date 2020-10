Rusland heeft woensdag aangekondigd een strafrechtelijk onderzoek te beginnen naar de vervuiling langs de oostkust van het land, waardoor deze week tientallen dode zeedieren aanspoelden. Milieuorganisaties spreken van een ecologische ramp.

Op stranden van het schiereiland Kamtsjatka in de Grote Oceaan spoelden onder meer zeehonden, octopussen en zee-egels aan. Uit onderzoek van lokale autoriteiten is gebleken dat 95 procent van alle organismen op de bodem van de Avachabaai bij Kamtsjatka dood is. Elf mensen uit de omgeving hebben medische hulp moeten zoeken nadat zij in contact waren gekomen met het water. Zij hadden allemaal last van hun ogen.

In eerste instantie zei Rusland dat het niet ging om een door mensen veroorzaakte ramp. Ook kon het volgens de autoriteiten geen olielek zijn. Laboratoriumtests konden geen uitsluitsel geven over de oorzaak.

Enkele experts denken dat het gaat om raketbrandstof die vanuit een militaire basis in zee is gelekt. De Russische marine ontkent elke betrokkenheid en zegt dat er geen recente ongevallen of ongebruikelijke gebeurtenissen zijn gemeld.

Onder meer Greenpeace en het Wereld Natuur Fonds (WWF) hadden om opheldering gevraagd bij Russische autoriteiten. Het WWF meent dat er sprake is van een giftige oplosbare stof. Activisten van Greenpeace melden een "geelachtig schuim" op de golven te hebben gezien.