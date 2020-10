De Griekse rechter heeft woensdag de politieke partij Gouden Dageraad bestempeld als criminele organisatie en leiders van de extreemrechtse partij veroordeeld voor het vormen en leiden ervan.

Partijleider Nikolaos Michaloliakos en andere leden van de partijtop kunnen tot maximaal vijftien jaar cel krijgen voor het leiden van de criminele organisatie.

Bij de rechtbank in Athene hadden zich duizenden mensen verzameld. Na het oordeel van de rechtbank klonk er gejuich in de straten rond de rechtbank. Later kwam het tot rellen, waarbij de politie een waterkanon en traangas moest inzetten.

Gouden Dageraad won op het hoogtepunt van de financiële crisis bij de verkiezingen van 2015 achttien van de driehonderd zetels in het Griekse parlement en werd daarmee de derde partij van het land.

In 2014 werden de leiders van de partij vervolgd voor het leiden van een criminele organisatie en het schenden van wapenwetten. De openbaar aanklager beschrijft de Gouden Dageraad als een hiërarchische, criminele organisatie "die haar politieke denkbeelden en theorieën door middel van geweld wil uitdragen".

Duizenden mensen hadden zich verzameld bij de rechtbank. (Foto: ANP)

Moord op rapper was aanleiding rechtszaak

In totaal stonden er 68 (oud-)politici en andere leden van Gouden Dageraad terecht. De aanklachten tegen hen variëren van moordpogingen, illegaal wapenbezit tot geweld tegen immigranten en linkse activisten. Wat voor straffen ze krijgen is nog niet bekendgemaakt.

Directe aanleiding voor de rechtszaak was de moord op de linkse rapper Pavlos Fyssas in 2013. Het 34-jarige slachtoffer werd opgejaagd door een groep neonazi’s en doodgestoken voor een café.

De dader, Yorgos Roupakias, werd woensdag schuldig bevonden aan de moord en kan mogelijk levenslang krijgen.